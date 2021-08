[Video] Salmantino va por el pase al mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas

Luego de ganar medalla de plata y doblete de bronce dentro del Campeonato Panamericano Sub-17 de Levantamiento de Pesas, el guanajuatense de origen salmantino, Pablo Medina Contreras, se recupera de cara a la preparación que tendrá rumbo al clasificatorio para el mundial de Arabia Saudita 2021.

En breve tendrá selectivo nacional rumbo al mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas.

Recién desempacado del campeonato Panamericano Sub-17 realizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el atleta salmantino, de la comunidad de Valtierrilla, manifiesta tener confianza en conseguir que su nombre aparezca en la lista definitiva para representar a México en octubre del presente año dentro del Mundial de Levantamiento de Pesas, “estoy mentalizado en una meta a corto plazo, el selectivo para el mundial de Arabia Saudita, hay buenas expectativas para encarar esta prueba y obtener el pasecito para formar parte de la delegación mexicana que acudirá al mundial, quiero tener esa oportunidad de conocer más países, pero sobre todo levantar más peso, registrar mejores marcas, ganar medalla y poner el nombre de México lo más alto que se pueda”.

La convocatoria para el selectivo nacional Sub-17 se dará a conocer a inicios del mes de septiembre, “aparecer en la lista dependerá de buenas marcas, mentalidad y confianza de estar enfocado en lo que uno quiere”.

Pablo Medina regresó de la ciudad de las montañas el lunes por la tarde; el martes por la tarde retomó sus entrenamientos ante crucial evento que se aproxima, “esta semana se realizará trabajo ligero, acabamos de llegar de la competencia, la próxima semana le meteremos más ritmo y peso para poder mejorar marcas y recuperarme de las lesiones que he tenido, de tal manera pueda estar al 100% para el selectivo”.

Con respecto a esta experiencia internacional vivida en la sultana del norte señala que “implicó mucha preparación, previo al panamericano tuve dos semanas de concentración un poco pesadas, esos nos ayudó a mejorar las marcas y estar más enfocados en la competencia”.

Enfatizó que “dentro del campeonato panamericano me sentía nervioso, mis competencias habían sido de regionales, estatales, nacionales e incluso internacional a distancia on line por el tema de la pandemia, sin embargo éste ya fue presencial y sobresaliente para el país, comunidad y Guanajuato; estuve un poco nervioso más que nada al ver que otros países también levantaban mucho peso, sentí la presión de representar al país, sin embargo, siempre dispuesto a demostrar que también uno tiene con que hacer un buen papel”.

Dentro del Panamericano se enfrentó a representantes de Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Panamá. En la modalidad de arranque de la división de los 96 kg levantó 120 kg (bronce), en envión 163 kg (plata) y en pesos totales acumuló 283 kg (bronce).

Al respecto comenta que “en arranque no pude mejorar mi marca por un pequeño desgarre en el hombro izquierdo, sostuve 120 kg, es lo que hago entrenando, sin embargo en envión superé mi marca de 163 kg, es ahí done gané mi platita, me ayudó a recuperar en totales, ahí también me cuelgo otra medalla”.

Además recordó que “se siente bonito cuando te cuelgan tus medallas, a mí me decían Pablo acabas de ganar medallas, fue un momento donde se me salieron las lágrimas porque dije, estas medallas son para mi familia y entrenadores que me han apoyado desde un principio, tengo muchos compañeros que me han animado con sus consejos, ellos me han llevado a esta gran competencia, me encuentro satisfecho conmigo mismo por los buenos resultados, ahora a prepararme para el selectivo”.

El orgullo de la comunidad de Valtierrilla y Salamanca tiene cuatro años practicando este deporte, todos sus adversarios eran más grandes de edad.

“A pesar de ser más grandes que yo me di buena pelea con ellos, los admiro mucho a todos por lo que han pasado al igual que yo, guardo cierto respeto hacia ellos por lo que han hecho para estar ahí, ahora ellos pasan a Sub-20 y yo me quedó en Sub-17, aunque atrás vienen otros muchos con buenas tablas”, externó el atleta salmantino.

El presente año se encuentra siendo muy especial para Pablo Medina, prácticamente en cada competencia que ha participado ha subido al podio, “los entrenadores me dicen, en tu año relativamente débil están pasando muchas cosas buenas; hay que echarle muchas ganas y no aflojarle a la cuerdita, porque si aflojamos podemos hasta perder”.

En este año ha ganado triplete de oro dentro de la Copa Panamericana Sub-17 del Abierto Colombiano, realizado en modalidad on line.

Así también, hace unos meses, se cuelga triplete de oro dentro de los Juegos CONADE 20, antes conocida como Olimpiada Nacional. En 2019 ahí obtuvo el quinto lugar y en 2020 estando en primer lugar del ranking nacional se canceló el evento por el tema de la pandemia.

Y a finales del año pasado, también participó dentro del Torneo Nacional del “Pavo” on line, puso en alto nombre de Valtierrilla, Salamanca y Guanajuato con primer lugar en arranque, envión y total. Mientras que en sus inicios dentro de esta disciplina deportiva gana triplete de oro dentro del nacional infantil 2018. Todo ello de la mano de su entrenador Juan Manuel Zavala.