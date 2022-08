Salmantino superlíder en Liga MX con el Club Monterrey

Por la línea del esfuerzo personal y colectivo se mantiene en Club Monterrey el jugador guanajuatense oriundo de Salamanca, Edson Antonio Gutiérrez Moreno, quien a lo largo del Torneo Apertura 2022 ha estado registrando actividad con el súper líder de la Liga MX.

Edson Gutiérrez, actualmente marcha como líder general de la tabla de posición con el Club Monterrey y sobre lo cual, comenta: “El equipo se encuentra muy bien, tienen mucha confianza por que las cosas se están dando como queríamos, esperamos todavía más, personalmente me he sentido bien, he ido de menos a más por el tema de los minutos, entre más vas teniendo minutos se va agarrando más confianza y ritmo, siento que voy bien”.

A lo largo del presente torneo está volviendo a sumar minutos con el Club Monterrey.

En relación a las oportunidades que se ha encontrado recibiendo para alinear, comenta: “Es fruto del trabajo realizado día a día, ahora que se me presenta la oportunidad de poder jugar más intento aprovecharla al máximo, el pasar de los partidos te va dando esa confianza, ese ritmo y siento que cada vez estoy más a gusto”.

A ello agregó: “Siempre comprometido me toque o no me toque jugar, sigo levantando la mano para tener la oportunidad de expresar mi futbol, creo lo he hecho bien cuando me ha tocado, sigo trabajando para el grupo y podamos llegar a los objetivos que tenemos”.

Enfatizó: “El objetivo está muy claro, nos trazamos estar en los primeros puestos y hasta el momento lo hemos conseguido estamos trabajando fuerte para no bajar de esa zona donde todos queremos estar”.

Para terminar, comentó: “Vamos a seguir trabajando en esa línea del esfuerzo, apoyar al compañero y tirar para adelante, todo ello ha sido fundamental, el trabajo de la semana se ha visto reflejado en cada partido” (sic).

Edson Gutiérrez desde hace cuatro años forma parte del Club Monterrey, equipo con el cual en dos ocasiones ha participado dentro del mundial de Clubes, además de ser campeón de Liga MX Apertura 2019, Campeón de Copa MX Apertura 2019, Campeón de Liga de Campeones 2019, Campeón de Copa Independencia 2021 y Campeón de Campeones 2021.

A lo largo de este tiempo, el jugador salmantino como parte del equipo rayado de la sultana del norte, ha tenido que pelear por puesto de titular como lateral por derecha con jugadores seleccionados nacionales y extranjeros.

En ese sentido, comenta: “Ha sido complicado, nada fácil, el nivel de competencia que maneja el Club es muy alta, sé dónde estoy parado, siempre dispuesto, levantando la mano, espero tener más continuidad, tengo el sueño de consolidarme en el Club con el trabajo del día a día, algún día va llegar el fruto”.

Dentro del presente torneo de la Liga MX ha acumulado 453 minutos en siete partidos que ha disputado, siendo titular en cuatro de ellos, encontrándose muy cerca de igualar lo que venía siendo su torneo con mayor participación, el Clausura 2019 con 518 minutos jugados en ocho partidos.