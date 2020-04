Salmantino se queda a dos partidos de regresar a 1era División

A dos partidos de poder regresar a Primera División Profesional se queda el jugador guanajuatense de origen salmantino Jesús Alberto Lara García con el equipo Alebrijes de Oaxaca, situación que lamenta en medio de este periodo de cuarentena extendida hasta el 30 Mayo donde antepone el tema de la salud por el problema que se vive en todo el mundo.

Jesús Lara, a finales del año pasado obtuvo medio boleto a la final de ascenso luego de coronarse campeón del Torneo Apertura 2019 con el Club Alebrijes de Oaxaca, escuadra que se ha quedado sin la oportunidad deportiva de conseguir el ascenso al ser dado por terminado el Torneo Clausura 2020.

Al respecto comenta, “es lamentable, habrá que esperar, hoy en día el tema de mayor importancia es de la salud que tenemos en el país y que se está viviendo en todo el mundo, entonces eso nos tiene sin poder movernos hacia ninguna otra opción, esperemos pronto se solucione porque nos está afectando a todos”.

Así también externó, “es triste que así de la nada te arrebaten medio boleto ganado para buscar el ascenso, prácticamente estábamos a dos partidos de poder estar en primera división, no solo es triste y difícil para nosotros, sino también para la afición y mucha gente del Club e incluso la mayoría de los equipos se reforzaron muy bien para este semestre y tenían en mente como nosotros luchar por el ascenso…., es el esfuerzo de ambos torneos, así como la ilusión de jugar en primera división”.

Con respecto a las medidas que se encuentra asumiendo como jugador profesional frente a la Pandemia Covid – 19 comenta, “no podemos dar ventajas, primero que nada cuidarnos, estar bien de salud junto con la familia, así como seguir preparándonos, seguir adaptando lo que tenemos por el momento e intentar mantenernos en buena forma física”.

A ello agregó, “tengo en mente seguir jugando e intentarlo hasta el último momento, sino es aquí podrá ser en otro lugar, y si no se da en ningún lado, bueno habrá que pensar en otras opciones, que en mi caso seguramente sería algo enfocado al Deporte en general y muy particular al Fútbol, a esto me he dedicado toda mi vida, es lo mejor que sé hacer, aunque también ya estoy buscando la manera de capacitarme y aprender más…, si bien por parte de las experiencias que he vivido he aprendido muchísimas cosas, siempre es importante seguir sumando (zic)”.

Mientras tanto, Jesús Lara, a través de la apertura de un canal de You Tube comparte rutinas que se encuentra realizando para mantenerse en forma físicamente.

En este sentido destaca, “esta cuarentena nos da oportunidad de aprender y hacer cosas nuevas, en You Tube me pueden encontrar como Larigol19, espero me apoyen dando like a cada video o suscribiéndose, deseo sea de gran utilidad”.

Entre los ejercicios que realiza se encuentran actividades para trabajar la potencia desde casa; como mejorar la técnica individual; circuitos para regenerar, trabajos de coordinación Isométricos de poca exigencia y estiramientos; trabajos de fuerza y resistencia (esfuerzo intermitente); como disminuir el riesgo de lesiones; así como recomendaciones de nutriólogos; e incluso en uno de los videos desempolva y usa El Azul de su corazón, (uniforme).

Para terminar comentó, “con el equipo Alebrijes de Oaxaca tengo contrato hasta el 15 de Mayo, la directiva nos está respaldando e incluso analiza varias alternativas, mientras tanto a cuidarnos y mantenernos en forma física”.