Salmantino representará a México en Torneo de Futbol de España

Con destino a Madrid viaja el niño guanajuatense de origen salmantino, Luis Emmanuel Hernández Alvarado, representará a México en Torneo Internacional de Futbol Donasti Cup, España 2022.

Luis Emmanuel Hernández Alvarado de diez años de edad forma parte del equipo CEFOR Paul Ortega de Irapuato, campeón de la Apple Cup 2021 celebrada del 21 al 24 de Mayo 2021 en Durango, Gómez Palacio, obteniendo ahí el boleto para representar a México en el país de la península ibérica de Europa.

Al respecto, Luis Emmanuel Hernández comenta, “estoy muy contento y feliz de poder representar a México en España, voy con mucha seguridad y mentalidad de dejarlo todo para que logremos ganar esa copa”.

A ello agregó, “este torneo lo voy a jugar con CEFOR Paul Ortega, hace un año hubo un torneo en Torreón, gracias a Dios lo ganamos, eso nos permite ahora poder representar a México en España”.

El pequeñín salmantino juega como lateral izquierda, medio por izquierda o volante por izquierda, desde los tres años de edad practica este deporte con el apoyo de sus papá y mamá, “me siento muy orgulloso de mis papá y mamá que siempre me apoyan en todo y nunca me dejan en el camino, llevo siete años practicando este deporte en diversos equipos de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, uno de ellos Alto Rendimiento Salamanca (ARSA), ellos me llevaron allá, para que tuviera la oportunidad de jugar el torneo Apple Cup 2021 con CEFOR Paul Ortega”.

Dentro del torneo celebrado hace un año en Durango, Luis Emmanuel Hernández marcó dos goles, mismos que dedicó a su familia al igual que el pase ganado para jugar en España, “están muy contentos mis papás por este logro, les agradezco mucho porque nunca me han dejado solo, no sé cómo les puedo pagar todo esto (sic)”.

De igual manera se encuentra agradecido con toda su escuela Primaria Pemex 4, en especial con sus maestros y directora Ruth quienes le han dado permisos para que pueda viajar a España.

A lo largo de este tiempo, Luis Emmanuel Hernández, ha comenzado a soñar con un día ser jugador profesional, jugar en Primera División de México y formar parte de un Club del Futbol de Europa.

“Desde pequeño admiro a Messi, quiero seguir sus pasos, es un ejemplo para mí, me gustan sus regates, como se ubica en el campo y juega, así como la manera en cómo se apoya con sus compañeros”, agregó Luis Emmanuel Hernández.

Con respecto a la preparación que ha tenido para este torneo externó, “estamos muy bien preparados, bien mentalizados, con toda la actitud ganadora, vamos a luchar por este torneo, estamos enfocados 100 por ciento en ganar la Donosti Cup”.

Así también señaló, “los entrenadores nos dicen que le echemos ganas, que vayamos a dejar de luchar y si se presenta una oportunidad por allá no la desaprovechemos”.

Durante estos días de estancia en el viejo continente, el pequeñín salmantino también tendrá la oportunidad de tener una clínica de futbol con la escuela del Real Madrid, además de un partido y conocer su estadio; de igual manera estará en Barcelona para conocer el estadio del Club, también tendrá un partido con una escuela de futbol de aquella localidad, todo esto previo al arranque del Torneo de 30 aniversario Donasti, Cup con sede por octava ocasión en San Sebastián.

Dentro del Torneo Donasti, Cup competirán más de 700 equipos en diversas categorías, con variedad de equipos locales, nacionales y de 19 distintos países.

El equipo CEFOR Paul Ortega categoría 2011 – 2012 jugará en el grupo O donde enfrentará dentro de la fase de grupos a tres equipos españoles entre los cuales se encuentra el equipo InterLleida Sports al cual enfrentarán el lunes 4 de Julio, el equipo Kostkas A contra quien jugarán el martes 5 de julio y el equipo Añorga KKE C, escuadra contra la cual van a cerrar fase de grupos el Miércoles 6 de Julio.