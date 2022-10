Salmantino refuerzo de club canadiense de Hockey Sobre Pasto

Con tres partidos ganados y uno empatado se encuentra invicto con el Club Panthers de Hockey Sobre Pasto de Primera División de Canadá el hockista salmantino y seleccionado nacional mexicano, Jorge Alan Estrada Rodríguez que desde hace un mes se encuentra compitiendo en primera división de aquel país.

Al respecto Alan Estrada comenta tener un mes en Surrey Canadá como parte del Club Panthers de Hockey Sobre Pasto, “estoy muy contento y orgulloso de mí mismo, he pasado por muchos pruebas en mi trayectoria deportiva, afortunadamente he salido avante y he seguido creciendo y mejorando en mi carrera deportiva”.

Desde hace un mes el hockista salmantino forma parte del Club Panthers de Primera División de Canadá.

A ello agregó, “este era mi sueño y lo estoy cumpliendo, lo estoy disfrutando al máximo, tengo un mes acá, en lo individual y colectivo me está yendo bastante bien, ahorita hemos ganado todos los partidos, solo empatamos este sábado pasado, en cada partido tengo anotaciones y vamos en segundo lugar de la tabla”.

Deportes Salamanca se posiciona como la casa del Hockey Sobre Pasto en México

Con respecto a cómo llegó la invitación de formar parte de este Club canadiense de Hockey Sobre Pasto comenta, “por medio de un compañero de selección nacional que juega en Barcelona y ha jugado en la Liga de Estados Unidos, él me contacto dado que andaban buscando un seleccionado nacional con características como las mías, la idea es conseguir el ascenso a Liga Premier, actualmente estamos compitiendo en Primera División (zic)”.

Alan Estrada actualmente tiene 20 años y ha representado a México a nivel de Selección Nacional Mayor, Sub 21 y Sub 18.

En su más reciente participación con Selección Nacional de México colaboró en lo que fue la mejor anotación del Campeonato Panamericano Sub – 21 de Hockey Sobre Pasto celebrado en Santiago de Chile, además de anotar el cuarto gol para México en ese mismo partido de la fase de grupos contra Brasil, quedando finalmente el combinado tricolor en quinto lugar.

Así también ha representado a México en Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires Argentina 2018, ahí registró cinco anotaciones con Selección Nacional Mexicana Sub - 18, quedando en noveno lugar.

Previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud, se clasificó en segundo lugar dentro de la Copa Panamericana Juvenil 2018 celebrada en Guadalajara Jalisco.

Después de representar a México en Juegos Olímpicos de la Juventud, Alan Estrada recibió su primer llamado a Selección Nacional de México Mayor.

Registró actividad dentro de la Serie Open 2019 Round 2 con sede Odisha, India; además de representar al país en Juegos Panamericanos 2019 con sede Lima, Perú. En ambos eventos deportivos ocupó el séptimo lugar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A nivel nacional medallista de bronce en Baja California y mejor jugador de la categoría.

De igual manera gana medalla de plata en Veracruz 2014, mientras que en Guanajuato 2015 se cuelga medalla de bronce, siendo también considerado ahí mejor jugador de la categoría. Medalla de Plata en Chetumal 2019 y medalla de plata en Baja California 2022.