Salmantino quiere cerrar etapa en 3era con campeonato

Con un campeonato quiere terminar etapa en 3era División el jugador salmantino Luis Daniel Torres Zamarripa quien recientemente tomó el liderazgo de capitán del equipo Delfines de Abasolo, escuadra en la cual juega a partir de la presente temporada 2020 – 2021.

Al respecto Luis Daniel Torres comenta, “tengo apenas unos meses que me incorporé al equipo Abasolo, hay mucha exigencia, es un equipo de prestigio con dos ascensos, la gente de Abasolo es muy comprometida y busca la clasificación a la liguilla y buscar el campeonato; creo me he puesto la camiseta y se tiene que dar todo en la cancha, quiero culminar mi etapa de tercera con un campeonato y entrando a una fase de liguilla”.





A ello agrega, “estoy muy motivado, la directiva y cuerpo técnico me han dado la confianza y me toca meterle, me siento muy cómodo y a gusto porque la gente sigue de cerca al equipo y ganemos o perdamos ellos están apoyándonos, el pueblo es muy humilde y nos cobijaron muy bien, ya que varios somos foráneos, pero la camiseta se siente y está puesta, seguiré dando todo en cada partido buscando el ascenso”.

Así también destaca, “los jugadores conforman el plantel son de grande calidad, tenemos muy buenas bases y con la mayoría se ha hecho una amistad sólida, confió en que el equipo dará muy buenos resultados (zic).

Hasta el momento, el equipo Delfines de Abasolo ha registrado una derrota y tres empates, además de ganar tres puntos extras desde los onces pasos donde él ha anotado en dos ocasiones que ha tirado.

“En el primer partido íbamos ganando 2 – 0 y en los últimos minutos nos dieron la vuelta 3 – 2, posteriormente empatamos dos partidos 0 – 0 y este fin de semana empatamos 1 – 1”, señala el jugador de origen salmantino.

Luis Daniel Torres ha recibido la oportunidad de tomar el liderazgo como capitán y en partido relativo a la jornada reciente el equipo Delfines de Abasolo con un jugador menos sobre el terreno de juego rescata el empate a un gol fuera de casa y gana el punto extra en penales ante Jaibos de Cortazar.

En este sentido comenta, “dominamos todo el partido, tuvimos mayor posesión del balón y más llegada, pero el equipo de Jaibos dio sorpresas, ha sido un buen rival, les sacamos el resultado en su casa y ganamos nuestro tercer punto extra, el trabajo realizado en la semana dio mucho en este partido llevado a cabo por el Prof. Marco “Block” Ruiz y nuestro DT Miguel”.

Para terminar señala, “ahora a seguir trabajando ya que se vienen dos fuertes rivales esta semana, el martes en doble jornada ante Degollado y el sábado contra Aguayeros de Peribán, vamos a dar lo mejor para sumar los seis puntos”.

En su pasado reciente, el jugador salmantino en dos etapas fue jugador del equipo Salamanca FC de Tercera escuadra con la cual debutó como profesional en la temporada 2015 – 2016, posteriormente formó parte del Club Tlajomulco FC de la misma división y después regresa al equipo de su ciudad donde marcó en la temporada 2018 – 2019 más de media decena de anotaciones.

Posteriormente debido aún problema de salud solo jugó media temporada 2019 – 2020 con el equipo Tiburones Freseros donde marco tres anotaciones y ahora en su última temporada en tercera busca hacer historia en la zaga defensiva del conjunto Delfines de Abasolo.

Así también, en el equipo Delfines de Abasolo se encuentra su hermano Mauricio Torres Zamarripa categoría 2005 quien se ha ganado un puesto dentro del plantel quedando incorporado como menor del menor (por la edad) y podría muy pronto estar debutando.