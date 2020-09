Salmantino “prueba mieles” del triunfo con Necaxa Sub 20

Salamanca; Gto. - Por segunda jornada en fila, el jovencito guanajuatense de origen salmantino, José Rafael Ramírez Robles alineó de titular con el equipo Necaxa Sub 20 que en partido relativo a la jornada 8 del Torneo Guardianes 2020 obtuvo su primer triunfo del certamen con goleada de 5 – 3 ante La Fiera.

Un enfrentamiento donde Rafa Ramírez alineó todo el partido y pudo celebrar con abrazo de gol las cinco anotaciones con las cuales el equipo Necaxa se alza con el triunfo en calidad de local.

Las anotaciones por el cuadro de los Hidrorrayos fueron obra de Martín Barra al minuto 16, Juan Ocon al 26, Luis González al 42, Martín Barra al 57 y Víctor Castillo al 84; en cambio por la Fiera anota Iván Hernández al minuto 3, Elther Jiménez al 21e Iván Hernández al 85.

El jovencito salmantino Rafa Ramírez juega como defensa central y desde el 2018 forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Necaxa registrando participación en la categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Además ha marcado dos goles con los Hidrorrayos Sub 17 y un gol en la categoría Sub 15.

El jugador salmantino debutó como jugador profesional con el equipo Atlético Leones FC de Tercera División, escuadra con la cual marcó un gol en la primera vuelta de la temporada 2017 – 2018.

A lo largo del presente certamen Rafa Ramírez ha acumulado 278 minutos de juego, ingresando de cambio en la jornada 4 al minuto 82 en derrota de 1 – 2 ante Mazatlán FC Sub 20. En la jornada alineó de titular ante los Rayados del Monterrey Sub 20, sin embargo, al minuto 90 es expulsado previa amarilla, quedando el marcador empatado 1 - 1.

Para la jornada 7 reaparece en el once titular y alinea todo el partido en derrota de 0 – 2 ante Cruz Azul Sub 20. Y en la jornada 8 repite como titular en el triunfo de 5 – 3 ante León.