Salmantino participa en partido amistoso del Club León

En el marco de la pausa de la Liga MX por la fecha FIFA, el jovencito salmantino, Yair Moisés Juárez Acosta alinea en partido amistoso del primer equipo del Club León que derrota con marcador de cuatro goles a uno al equipo Sub-20 del Club Necaxa.

Las anotaciones del triunfo las registraron, Víctor Dávila al marcar un triplete y Fernando Navarro, se jugaron cuatro tiempos de 30 minutos.

Un enfrentamiento donde el técnico Nacho Ambriz tuvo la oportunidad de darle juego a varios elementos del equipo que no han tenido regularidad, además de elementos juveniles como el jugador salmantino Yair Juárez.

En la alineación principal se encontró Rodolfo Cota en la portería, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro, Pedro Hernández y Oswaldo Rodríguez en la defensa; Fernando Navarro, Rubén González y Luis Montes en la media cancha; Yahiro Moreno y David Ramírez por las bandas y Víctor Dávila en el ataque.

Para el segundo partido estuvo en la portería Alfonso Blanco; Fidel Ambriz, Ian Ramírez y Jair Juárez en la defensa, estos tres últimos Sub-17; en el medio campo Mario Guerrero (Sub 17), Iván Rodríguez, Jesús Godínez y Juan Pablo Rangel, y en el ataque Nicolas Sosa y Emmanuel Gigliotti.

Será el día lunes cuando el equipo León de Primera División regrese a entrenamientos para comenzar a preparar el partido del próximo domingo ante Toluca.

Yair Juárez dentro del torneo Guard1anes 2021 (Clausura) ha sido convocado en dos ocasiones ha partidos oficiales del primer equipo del Club León, escuadra con la cual por indicaciones de Ignacio Ambriz entrena; aunque a veces para tener minutos de juego baja al equipo de su categoría donde además de ser capitán ha marcado tres anotaciones en el presente certamen, acumulando así en fuerzas básicas un total de 22 goles con el número 259 (tres en sub 13, siete en Sub 15 y doce en Sub 17).

A lo largo de los entrenamientos que realiza bajo el mando de Nacho Ambriz, Jair Juárez, no deja de sentirse arropado y apoyado por jugadores del primer equipo del Club León.

En el presente certamen de la categoría Sub – 17, Jair Juárez ha marcado gol en triunfo ante Puebla, gol del triunfo ante América y gol del empate ante Santos.