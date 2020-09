Salmantino llega a 20 goles en Fuerzas Básicas del Club León

Salamanca; Gto.- Con un golazo registrado en el cierre de la jornada 7 del Torneo Sub 17 Guardianes o Apertura 2020 de la Liga MX, el jovencito salmantino

Moisés Yahir Juárez Acosta marca su gol número 20 en Fuerzas Básicas del Club León.

Dentro de la jornada reciente el equipo León Sub 17 recibió en la “guarida” a los Rojinegros del Atlas, escuadra que luego de verse sorprendida por el gol tempranero del medio ofensivo salmantino, reacciona y remonta el marcador para finalmente llevarse los tres puntos en disputa.

Un enfrentamiento donde el equipo León al minuto cinco inaugura el marcador por conducto de Yahir Juárez quien dentro del presente certamen anota por segundo partido en fila, además de ya haber recibido oportunidad de debutar como menor con el equipo Sub 20.

El segundo gol del torneo para el medio ofensivo salmantino se originó en una salida de balón del cuadro local donde se filtra al volante por izquierda Josaft Fonseca quien centra hacia atrás por donde aparece a segundo palo Yahir Juárez para firmar de bolea con la izquierda.

Los rojinegro del atlas respondieron con un par de anotaciones, gracias a las cuales terminan por llevarse los tres puntos en disputa.

Por el conjunto León Sub 17 también alinearon los jovencitos salmantinos Alejandro Alanis, Octavio Vallecillo e ingresa de cambio Emiliano Soto.

Desde su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León, Yahir Juárez ha marcado 20 anotaciones con el registrado en jornada reciente, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y nueve en Sub 17.