Salmantino, listo para debutar en Budo Sento Championship

Listo para debutar en Budo Sento Championship se encuentra el peleador salmantino Alan Francisco Ruiz Maldonado “El Pichungas”, quien esta noche enfrenta en la división 65.8 kilos al experimentado Isaac Ruelas.

Previo a su debut en una de las empresas mexicanas de Artes Marciales Mixtas (AMM) más importantes en México, el peleador salmantino ha manifestado encontrarse fuerte, de ahí por lo cual vaticina una gran pelea que le permita seguir siendo tomado en cuenta dentro de estas carteleras.

El deportista salmantino enfrenta a Isaac Ruelas, experimentado peleador.

Alan “Pichungas” Ruiz, como peleador profesional tiene nueve combates ganados, cuatro de ellos por nocaut, a cambio de tres derrotas e incluso ha sido campeón en las 175 libras en Anubis MMA.

Luego de dar el peso para la batalla, Alan “El Pichungas” Ruiz ha agradecido especialmente e a sus profesores Esteban “Ojos” Negrete, Alfonso Aguirre “Kike” Herrera y al Teniente García por el apoyo que le han brindado en su preparación, a su nutriólogo Sael Rodríguez que en 15 días le ha ayudado a dar el peso; así también agradece el apoyo de los patrocinadores, amigos y familia.

Para terminar comenta que se muestra “agradecido por esta nueva oportunidad, más motivado no puedo estar para la pelea con mi bebé que en un mes; les prometo que voy a dejar todo arriba del octágono”.

“El Pichungas” Ruiz, después picar piedra y tocar puertas, a inicios de año firmó para esta nueva liga mexicana de MMA, “uno quiere seguir avanzando, con la pandemia todo se detuvo, no hubo torneos, ni peleas, afortunadamente no deje de entrenar y entrando el año me hablan para invitarme a participar, acepté y ahora aquí estoy, dando el peso para esta pelea”.

El combate ante Isaac Ruelas se encuentra pactado en la división 65.8 kilos peso pluma o 145 libras, y se va a realizar este sábado 10 abril en la Ciudad de México.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Partido con sabor a liguilla para jugador salmantino de la Liga Premier MX

Isaac Ruelas es un adversario duro y experimentado en Muay Thai, él ha peleado en ligas grandes fuera del país.

Para este combate se ha preparado a conciencia, quiere seguir peleando contra los mejores, 145 libras de la liga y el país, de ahí por lo cual ha prometido no defraudar.