Salmantino jugó en Andorra, ahora regresa como entrenador de porteros en TDP

Después de haber militado en la Primera División Profesional de Andorra y posteriormente jugar en diversos equipos semiprofesionales en Estados Unidos, Antonio de Jesús Aguilera Alfaro “Tony” regresa a su natal Salamanca como entrenador de porteros del CF Salamanca de Tercera División Profesional (TDP), además de ser invitado a jugar en el equipo Nativitas JCHA Salamanca de la Liga Salmantina de Futbol.

A su regreso a Salamanca ha recibido invitación para jugar en la máxima categoría de la Liga Salmantina de Futbol.

Al respecto, comenta: “Después de un largo tiempo de estar jugando en Estados Unidos, dedicándonos siempre a los mismo, seguimos en la misma línea, se presentó este ofrecimiento, esta oferta con este nuevo proyecto que hay en Salamanca y se me hizo una muy buena idea, platicamos sobre él y tomamos la decisión de regresar y empezar aquí a participar con el equipo CF Salamanca TDP, vamos a pasos acelerados, creo poco a poco vamos a realizar un excelente torneo” (sic).

Al hablar sobre su experiencia como entrenador de porteros a nivel profesional, comentó: “Ya había tenido la experiencia con segunda división del Club Irapuato y ahora agradecido con esta nueva oportunidad que desde hace tiempo esperaba, no lo pensé dos veces y tomé la decisión de venirme y comenzar a trabajar, esperemos tener y comenzar a sacar muy buenos arqueros”.

En relación a participación registrada este fin de semana como guardameta del equipo JCHA Nativitas de la máxima categoría de la Liga Salmantina de Futbol, comentó: “Ya tenía también muchas ganas de regresar a jugar a Salamanca, hace mucho tiempo que no jugaba aquí y este fin de semana se dio la oportunidad con JCHA, lamentablemente el partido no terminó de la mejor manera como hubiéramos querido, se llevaba el marcador a favor dos a uno, pero las riñas registradas interrumpieron un partido atractivo, tal vez futbolísticamente no brillaba tanto, pero era un partido que final de cuentas ninguno de los dos equipos queríamos perder, el juego fue ríspido y bien disputado que estaba para cualquiera de los dos, afortunadamente llevábamos la ventaja al momento que se dio por terminado”.

Al término del partido de la Liga Salmantina de Futbol saludó e intercambió algunos puntos de vista con el portero salmantino, Andrés Covarrubias, del equipo Transportes Salamanca, e igualmente dedicado a la formación de porteros, aunque este a nivel amateur, comentó: “El Cova es un buen arquero, tenemos una buena relación, yo lo conocí haciendo visorías en Club Irapuato de segunda división, se me ha hecho un excelente arquero, ahorita en Salamanca hay muy buenos porteros como él, Tona y Tala, algunos de ellos dedicados a la formación de porteros, todo eso ayuda porque hoy en día está muy descuidada la preparación del portero en todos los niveles al grado cuando se vienen las exigencias les cuesta un poco más de trabajo, en cambio, empezar desde abajo-los porteros- con personas que ya estuvieron o conocen de este medio que es la portería es muy satisfactorio porque a final de cuentas los arqueros se van preparando y van más completos a buscar una oportunidad en lo profesional”.

El guardameta salmantino que jugó en Andorra disputó el clásico del barrio de Nativitas.

Enfatizó: “Estoy principalmente agradecido con la oportunidad y emocionado porque a final de cuentas para mí es muy satisfactorio el hecho de tener nuevamente futbol profesional en Salamanca, esperemos poco a poco la gente se vaya identificando con el Club y esté con nosotros.

A ello, agregó: “A nivel amateur, Salamanca ha estado últimamente en la mira de otros lugares, faltaba lo profesional, se ha comenzado a trabajar en muy buen proyecto a largo plazo”.

Actualmente el municipio de Salamanca cuenta con muy buenos porteros, señaló “Tony” Aguilera.

Para terminar externó su agradecimiento a la gente que se dio cita a ver el partido de la Liga TDP. “No tuvimos el mejor de los resultados, pero estamos trabajando para tener el mejor futbol posible para que la gente lo disfrute cada vez que venga al estadio Olímpico Sección 24”.

A lo largo de su trayectoria como jugador profesional formó parte del equipo Cobras de Irapuato en Tercera División, Reynosa FC Segunda División, Penya Encarnada de Primera División de Andorra y sin registro formó parte del Club León donde estuvo en rehabilitación a su regreso de Europa, posteriormente emigra a Estados Unidos.

Así también llegó a jugar con equipos de la LIFA Irapuato, donde fue campeón; en Abasolo, Querétaro y llegó a semifinales en Torneo de Los Soles.

Ya en Estados Unidos formó parte de equipos semiprofesionales como Texas FC, Aztecas FC, Chamo Tyre, San José FC, Victoria, entre otros.