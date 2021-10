Salmantino jugará en equipo de Liga Premier Serie “A”

A dos años y medio de haber dejado de jugar futbol profesional por el tema de la pandemia, se han vuelto abrir las puertas del balompié mexicano al futbolista salmantino Josué Alberto Castro Alfaro, quien a partir del mes de diciembre se incorpora al Club Yalmakan de la Liga Premier Serie “A”.

Josué Castro, único jugador de la localidad en jugar la misma temporada de tercera división con dos equipos distintos salmantinos, seleccionado nacional de tercera división y ex integrante de las fuerzas básicas del Club Cruz Azul ha tomado con agrado y sorpresa la invitación recibida para reactivarse como jugador profesional.

Al respecto comenta, “en días pasados me comunicaron que a partir de diciembre me presento a pretemporada con el equipo Yalmakan de la Liga Premier Serie A, necesitan un jugador en posición donde me desenvuelvo, aún tengo la espinita e ilusión de regresar, primero Dios así va a hacer”.

En Marzo del 2019, Josué Castro estaba enrolado con el equipo Tigrillos de Chetumal de Tercera División, filial del Club Yalmakan de la Liga Premier Serie “A”, “íbamos en primer lugar cuando llegó la pandemia, fue un golpe moral que me hizo analizar las cosas, fue entonces que decido comenzar a estudiar la carrera en arquitectura, no ha sido tiempo tirado a la basura, ahora me voy a preparar para llegar con todo otra vez”.

El defensor salmantino comenzó a jugar futbol profesional en el equipo de tercera división Monarcas Salamanca siendo menor del menor de edad, “era un niño de trece años, me invitan a formar parte de las visorias y me quedó, sin embargo, esa misma temporada el equipo se va a Michoacán y me tuve que regresar; afortunadamente a mitad de temporada me abre las puertas el equipo Salamanca FC”.

En ese sentido recuerda, “fue una experiencia bonita, la afición, los colores y sobre todo el amor especial por el equipo del pueblo, la mayoría jugadores 100% salmantinos; en Monarcas Salamanca eran más compañeros foráneos y unos cuantos salmantinos”.

A manera de anécdota recuerda haber anotado gol en la segunda vuelta al equipo Monarcas Salamanca, “fue un tiro de castigo de tres cuartos de cancha, la prendí con todo, yo no era goleador, soy defensa o contención, en suma metí con diversos equipos profesionales como 15 anotaciones, algunos de tiro de castigo, penalti, remates y aprovechando rebotes”.

Posteriormente tuvo oportunidad de probarse en Sahuayo de segunda premier gracias a invitación recibida por parte del también jugador salmantino Luis Angel “Pelé” Zúñiga, “la idea era jugar en Sahuayo de segunda premier, sin embargo, me dejan en tercera, en segunda vuelta me comienzan a subir, sin embargo, por diversos motivos regresé a Salamanca donde jugué una vez más, calificamos a la liguilla, al término de la misma me cepillan y me quedó sin equipo; para ese entonces una persona que me vio jugar en fase de finales contra San Pancho me pide mis datos, después se comunica conmigo y me invita a visoria del Club Cruz Azul realizada en el campo Los Ramírez.

Al momento de ser cepillado del equipo Salamanca FC, el jugador salmantino ya traía invitación de la rama de tercera división para formar parte de la selección de zona, ganándose un lugar en selección nacional de esta rama.

A su regreso y ya sin equipo acude a visoria del Club Cruz Azul, aprueba primer filtro, después acude a la noria a ganarse un lugar en fuerzas básicas, ahí juega año y medio.

“En fuerzas básicas del Club Cruz Azul, jugué dos torneos aperturas y un clausura, siempre fui titular, me faltaron como 150 minutos para completar todos los partidos, es algo inexplicable lo vivido a lo largo de esta etapa, si pudiera regresaría el tiempo y me quedaría en ese momento, estoy muy agradecido por todas las enseñanzas de mis compañeros y entrenadores que tuve, esta experiencia me cambio la mentalidad dentro del futbol y mi vida, eso es lo que más me ha marcado”, recordó Josué Castro.

Luego de año y medio de jugar en el equipo Sub-17 del Club Cruz Azul regresa a Salamanca y de aquí a tercera división de Quintana Roo donde la pandemia se encargó de interrumpir su proceso como jugador profesional.

En su última temporada en tercera división, alineó todos los partidos de titular sin salir en ninguno de cambio, además de marcar cuatro goles para el equipo Tigrillos de Chetumal, tres de penalti y uno de cabeza.

Ahora, cuando menos se lo esperaba surge nueva oportunidad para él con el Club Yalmakan de Liga Premier Serie “A”, la espinita e ilusión de regresar se encuentra ahí.

Por lo pronto a nivel amateur quiere quedar campeón en los diversos certámenes donde se encuentra participando (Liga Intersemanal, Liga Salmantina, entre otros) e incluso espera tener actividad dentro del Torneo de Los Soles.

Para terminar señaló, “El torneo de Los Soles ha sido un torneo que me he marcado, a los 16 años jugué mi primer torneo ahí, es la competencia con más peso en el centro del país y la región bajío”.