Salmantino juega de titular con Necaxa Sub 20

El joven guanajuatense de origen salmantino, José Rafael Ramírez Robles se encuentra acumulando minutos dentro del Torneo Guardianes 2020 (Apertura) de la Liga MX con el equipo Sub 20 del Club Necaxa.

A lo largo del presente certamen Rafa Ramírez ha acumulado 188 minutos como defensa central del equipo hidrorrayo Sub 20 y en la jornada reciente regreso al once titular luego de ser expulsado en la jornada 5.

El defensor salmantino de 18 años de edad registró sus primeros minutos de juego en el presente certamen dentro de la jornada 4 donde ingresó de cambio al minuto 82 en derrota de local por marcador de 1 – 2 ante Mazatlán FC Sub 20.

En la jornada 5 de visita ante los Rayados del Monterrey Sub 20 alineó de titular, sin embargo, al minuto 90 es expulsado previa amarilla, quedando el marcador empatado 1 - 1.

Para la jornada 7 reaparece en el once titular y alinea todo el partido de visita al equipo Cruz Azul Sub 20.

Rafa Ramírez desde el 2018 forma parte de las Fuerzas Básicas del Club Necaxa registrando participación en la categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Además ha marcado dos goles con los hidrorrayos sub 17 y un gol en la categoría Sub 15.

El jugador salmantino debuto como jugador profesional con el equipo Atlético Leones FC de Tercera División, escuadra con la cual marco un gol en la primera vuelta de la temporada 2017 – 2018.

De cara al Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, el jovencito salmantino registró intensa participación con el primer equipo del Club Necaxa e incluso alineó en diversos partidos de preparación y previo a ello realizó con ellos entrenamientos vía zoom.

Equipos como Alebrijes de Oaxaca y Celaya han manifestado interés en él jovencito salmantino para ir a préstamo, sin embargo, el Club Necaxa ha decido que se mantenga dentro de sus filas.

La actividad del Torneo Guardianes 2020 arrancó en Sub 20 a partir de la jornada 3, de ahí por lo cual las dos primeras fechas están pendientes por ser reprogramadas, encontrándose actualmente el equipo hidrorrayo Sub 20 en la antepenúltima posición con un punto producto de un juego empatado y cuatro perdidos.