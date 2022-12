Salmantino es bicampeón en Costa Rica, conquista Liga de Ascenso Apertura 2022

Con broche de oro cierra el Torneo Apertura 2022, el futbolista mexicano oriundo de Salamanca, Guanajuato, Raúl Antonio Vidal Moreno, al consagrarse campeón en Liga de Ascenso de Costa Rica con el Club AD Municipal de Liberia.

El ex jugador salmantino de equipos como el Cruz Azul, comenta: “Ha sido un partido complicado como lo es una final, este título va dedicado a las personas que siempre me han estado apoyando, ahora a disfrutar y enfrentar el siguiente torneo con la misma seriedad, porque nos tenemos que ir a primera directos" (sic).

El jugador salmantino se encuentra una vez más en posición de poder regresar al máximo circuito del futbol profesional de Costa Rica.

A lo largo del torneo Apertura 2022, el jugador salmantino fue hombre gol del equipo AD Municipal de Liberia, escuadra con la cual comenzó a tener participación a partir de la jornada siete por el tema de los papeles.

Aún así, logra meterse en la pelea por el liderato de goleo, acumulando un total de doce anotaciones, dos menos que el líder de goleo.

A lo largo del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Ascenso de Costa Rica, el jugador mexicano destacó por sus anotaciones.

Las anotaciones del futbolista salmantino quedaron distribuidas de la siguiente manera:

Un gol vs Garabito (jornada 7), un gol vs Golfito (jornada 11), un gol vs Carmelita (jornada 13), dos goles vs Garabito (jornada 16), un gol vs Jicaral (jornada 18), dos goles vs consultants (ida 4tos de final ida) y dos goles vs Jicaral (vuelta semifinal).

Al frente de la tabla de goleo termina el Torneo Apertura 2022 el jugador Kenny Cunnigham del equipo Jicaral con 14 anotaciones; segundo lugar. José R. Montiel del equipo Escorpiones con trece dianas; y tercer lugar, el mexicano Raúl Vidal con trece goles.

En lo que ha sido la serie final del Apertura 2022, el futbolista salmantino se perdió el juego de ida por acumulación de tarjetas amarillas, sin embargo, para el partido de vuelta con el número 88 en su dorsal regresó al once titular.

El juego de ida se disputó en el Estadio Edgardo Baltonado del equipo AD Municipal de Liberia, ahí el nuevo campeón de la Liga de Ascenso de Costa Rica toma ventaja un gol por cero en el marcador global gracias a la anotación de Joaquín Huertas.

La vuelta se jugó en el Estadio Municipal de Parrita del equipo Quesos Cambute, escenario donde el equipo AD Municipal de Liberia vuelve a imponerse un gol por cero con la anotación de Malcome Pilone para un marcador global final de dos goles por cero.

De esta manera, el equipo AD Municipal de Liberia tiene medio boleto ganado para jugar la final por el Ascenso a Primera División, categoría perdida por este Club recientemente.

Ahora buscan recuperar su lugar en la máxima categoría en Primera División de Costa Rica, misma que de acuerdo al jugador salmantino Raúl Vidal, buscarán ganar de manera directa.

Para el jugador salmantino, Raúl Vidal, este campeonato obtenido con AD Municipal de Liberia ha sido un reto cumplido, es la primera parte del objetivo trazado, ahora van por el Ascenso directo a Primera División.

“Las expectativas a nivel grupal siempre han sido altas, se hizo un excelente torneo, logramos cerrar con broche de oro; se ha cumplido con el reto, ahora vamos a ir por el ascenso directo" (sic).

Esta es la segunda ocasión que Raúl Vidal conquista el campeonato en Liga de Ascenso de Costa Rica.

Raúl Vidal ya sabe lo que es ascender de manera directa, esto luego de coronarse campeón del Clausura 2022 con el Club Puntarenas FC, escuadra que también conquistó el Apertura 2021.

Dentro del torneo Apertura 2021, Raúl Vidal, alcanzó el título de goleo con el equipo Municipal Garabito, para después llegar al equipo campeón defensor de ese momento y conseguir su primer ascenso, esto representó para el regresar al máximo circuito de Costa Rica, sin embargo, decide mantenerse en Liga de Ascenso con una nueva encomienda, recuperar la categoría para el equipo AD Municipal de Liberia, escuadra que inicialmente le llevó al futbol profesional de Costa Rica.

Ahora, con medio pie en el máximo circuito del futbol tico, en compañía de su esposa e hijo, disfruta de su segundo título en Liga de Ascenso de aquel país.