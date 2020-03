Salmantino en cuarentena con Amfiv Vigo de España

Desde hace quince días, el atleta guanajuatense de origen salmantino y seleccionado nacional en Basquetbol Sobre Silla de Ruedas (BSR), José Salvador Sandoval González, se encuentra en cuarentena con Amfiv Vigo de España, quien ante la situación por la cual atraviesa el país transcontinental por Pandemia del Coronavirus (COVID – 19) se encuentra asumiendo en el viejo continente recomendaciones encaminadas a frenar contagios y el número de decesos.

Gráfica/Cortesía/@Amfiv Vigo de España.

Al respecto José Salvador Sandoval Gonzáles, quien desde el mes de septiembre del año pasado pertenece al Club Amfiv Vigo de España luego de tres temporadas de jugar para el Mideba Exremadura de Badajoz comenta, “por ahora todo está detenido, la liga está cancelada desde hace 15 días y los entrenamientos igual, estamos en casa pasando esto de la cuarentena”.

A ello agrega, “lo más probable es que la liga no se juegue más y tener que esperar a ver que más va sucediendo.., hasta el momento en casa, no he salido a nada, tenía que irme a México hasta finales de Abril, pero ahora con todo esto estuve hablando con la directiva del club y decidieron mandarme el primero de abril, entonces si todo sale bien el primero de abril regreso a México, pero necesito ver, tengo unos problemas ahorita con mis papeles mexicanos, he estado llamando a la embajada para ver si me pueden apoyar, sino posiblemente no pueda salir del país hasta que los arregle, ahora mismo parece ser que el primero de abril me voy, a no ser que suceda otra cosa, como el cierre de fronteras o lo que sea”.

Así también destacó, “estamos siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones e incluso han multado a personas por salir a la calle sin tener ninguna necesidad, son multas que van de los 600 euros hasta no sé cuántos miles, de ahí las recomendaciones de siempre, lavado de manos frecuente, no tener contacto con otras personas, tratar de no salir de casa, estar en casa lo máximo posible, se permite salir solamente quince minutos a las personas que tienen mascotas para dar un paseo…, para ir a la farmacia y al súper mercado, todo lo tiene que hacer solo una persona, no puedes ir acompañado ni nada, entonces en ese aspecto siguiendo las recomendaciones, son un poco básicas, pero hay que seguirlas al pie de la letra para poder estar bien y frenar los contagios que van en aumento, España es de los países que más lo está sufriendo, la gente está haciendo caso y se espera que para la otra semana mejore un poco la cosa, así que vamos a esperar y tratar de que todo esté bien”.

En cuanto a los resultados obtenidos en su primer temporada con el Club Amfiv Vigo de España señaló, “no nos había estado yendo muy bien, íbamos séptimos, sin posibilidad de entrar a las finales ni nada, ya solo era terminar la liga y listo; en lo individual bien, en este equipo tengo más protagonismo, soy de los jugadores clave, y la verdad muy cómodo aquí donde estoy ahora, me adapté muy bien, y la gente de igual manera contenta con mi llegada, la verdad esta temporada sin los resultados esperados, pero individualmente me ayudó bastante venirme aquí (zic)”.

En el mes de septiembre del año pasado, José Salvador Sandoval González, llegó entre elogios por parte de la directiva al Club Amfiv Vigo de España, destacando sus cualidades, juventud y conocimiento de la liga.

Previo a pertenecer al Club Amfiv Vigo de España, por tres temporadas jugó con Mideba Extremadura de Badajoz, quinteto con el cual hizo historia la temporada anterior al terminar la primera vuelta en calidad de líder e invicto, record que nunca antes había logrado el cuadro pacense, además de conseguir un tercer lugar dentro de la Final Four de la Liga de España y campeonato en la Copa de Europa, ascendiendo de la Euroliga 2 a la Euroliga 1.

Las tres temporadas que estuvo José Salvador Sandoval González en Badajoz siempre fue parte importante de ese equipo, acumulando muchos minutos en pista, siempre con medidas de más de 10 puntos por partido.

La directiva del Club Amfiv Vigo de España catalogó al mexicano como un jugador joven y margen todavía de mejora, que en las temporadas anteriores dentro de esta liga demostró estar capacitado para competir al máximo nivel.

Mientras tanto, el cuerpo técnico catalogó al guanajuatense, como un jugador clase 4 mexicano, con varios años en la liga española, aspecto importante para su adaptación y conocimiento del medio, “es un jugador con diferentes cualidades, versátil. Se desenvuelve bien tanto lejos como cerca del aro sin ser un especialista en el espacio que frecuenta. Es capaz de manejar balón y silla con solvencia para generar situaciones ofensivas, tiene velocidad y tamaño para destruir defensivamente. A pesar de no ser un especialista en el tiro, tiene buenos porcentajes y rango incluso de 3 puntos con lo que se puede adaptar a diferentes roles según con quien comparta en la pista”.