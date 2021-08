Salmantino cosecha plata y bronce en Panamericano Sub – 17 de Halterofilia

Admirable año productivo en materia deportiva se encuentra registrando el atleta guanajuatense de origen salmantino Pablo Medina Contreras de la mano de su entrenador Juan Manuel Zavala al colgarse medalla de plata y doblete de bronce en Campeonato Panamericano Sub 15 y Sub – 17 de Levantamiento de Pesas con sede Monterrey, Nuevo León.

El evento tuvo como invitada de lujo para la ceremonia inaugural a Aremi Fuentes, la medallista olímpica de Tokio 2020.





La delegación mexicana estuvo conformada por 38 jóvenes, uno de ellos proveniente de la comunidad de Valtierrilla del municipio de Salamanca, Guanajuato.

El Centro de Raquetas del Centro de Alto Rendimiento del Parque Niños Héroes albergó este campeonato internacional donde el deportista salmantino, Pablo Medina Contreras, en la categoría Sub – 17 se cuelga medalla de bronce en la modalidad de arranque al levantar 120 kg, medalla de plata en la modalidad de envión al levantar 163 kg y medalla de bronce en pesos totales al acumular 283 kg.

Sin duda, formidable año deportivo, se encuentra teniendo el atleta salmantino del gimnasio Bienestar de la comunidad de Valtierrilla, ahí hace poco menos de seis meses, vivió uno de sus mejores momentos como talento deportivo al colgarse tres medallas de oro dentro de la Copa Panamericana Sub – 15, Sub - 17 y Abierto Colombiano 2021 de la disciplina realizada en modalidad On – Line.

En esta ocasión, ha mejorado sus marcas con respecto al evento internacional On – Line, sosteniendo más peso en arranque y envión.

Así también, con quince años de edad ha conseguido triplete de oro en la categoría Sub – 17 de los 96 kilogramos dentro de los Juegos CONADE 2021 de Levantamiento de Pesas, antes conocida como Olimpiada Nacional. En 2019 ahí obtuvo el quinto lugar y en 2020 estando calificado se canceló el evento por el tema de la pandemia.

A finales del año pasado, también participó dentro del Torneo Nacional del “Pavo” On – Line, poniendo en alto nombre de Valtierrilla, Salamanca y Guanajuato con primer lugar en arranque, envión y total.

De igual manera, hace un par de años, gana triplete de oro en Nacional Infantil, siendo este el inicio de prometedora carrera para él dentro de la disciplina deportiva de levantamiento de pesas. Todo ello de la mano de su entrenador Juan Manuel Zavala.