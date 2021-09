Salmantino contratado por Club de Hockey de Estados Unidos

Como una gran oportunidad para seguir evolucionando dentro del hockey sobre pasto y llenar ojos extranjeros que se interesen en más jugadores mexicanos, cataloga su fichaje con Club de Estados Unidos, el seleccionado nacional salmantino, Luis Joaquín González Moreno.

Recientemente contratado por Club Scorpions de Phoenix Arizona.

Desde hace unos meses, el hockista salmantino, firmó con el Club Scorpions de Phoenix Arizona, administrado por hindús, ahora competirá dentro del torneo Guru Nanak Field Hockey Tournament Moorpark California Internacional.

Luis Joaquín González viene de tener concentración de quince días con Selección Nacional de México Mayor, por espacio de quince días estuvo entrenando en Ciudad Deportiva, Velódromo Estado de México.

Se encuentra reanudando actividad a nivel de Selección Mayor y en torneos de carácter internacional.

Al respecto comenta, “me encuentro muy bien, motivado y contento de poder reanudar actividad con selección y participar en torneos internacionales con un Club de Estados Unidos, es el comienzo de una nueva etapa y crecimiento deportivo (zic)”.

Ante la falta de apoyo, el mes pasado los integrantes de la Selección Nacional Mayor Varonil, rentaron un espacio donde hospedarse, mientras que otros recibieron alojamiento en casa del entrenador; se han preparado para el Challenger de Perú a celebrarse a finales del presente mes.

Luego de un año y cinco meses de pandemia, la Selección Nacional Mayor Varonil regresó al trabajo de cancha con esta primera concentración de la cual formó parte el medallista de plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

La última competencia a la cual acudió la Selección Nacional Mayor Varonil de la disciplina antes de ser decretada la emergencia sanitaria fueron los Juegos Panamericanos 2019, ahí también estuvo el atleta salmantino.

A lo largo de la pandemia, Luis Joaquín González, mantuvo sus entrenamientos en casa, haciendo lo básico, “estuve entrenando solo, de igual manera me ayudó mucho el regreso de los Juegos CONADE con los cuales reanudó actividad el selectivo guanajuatense Sub – 21, estuve entrenando con ellos, pude aprovechar un poco más; posteriormente me contrató el Club Scorpions de Estados Unidos, con ellos recientemente jugué la Copa California y ahora el torneo Guru Nanak Field hockey Tournament Moorpark California Internacional, todo esto me ha ayudado”

Enfatizó, “dentro de la Copa California no se dieron buenos resultados, nos faltó mayor acoplamiento a la hora del juego, ahora tenemos este nuevo torneo, esperamos buenos resultados (zic)”.

El Club Scorpions es de Phoenix Arizona y es administrado por hindús, “a lo largo del año participa en diversos torneos internacionales…, desde el viernes viajé a California, directo a este torneo”.

Para terminar subrayó, “ser contratado por un club extranjero representa mucho, es una gran oportunidad para seguir evolucionando dentro del hockey a través de mejores experiencias y llenar ojos extranjeros para que se interesen en más jugadores mexicanos”.