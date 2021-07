Salmantino con triplete de oro en Levantamiento de Pesas

En año de ensueño en la disciplina de Levantamiento de pesas se encuentra teniendo el atleta guanajuatense de la comunidad de Valtierrilla del municipio de Salamanca, Pablo Medina Contreras, al colgarse ahora tres medallas de oro dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021 con sede Monterrey, Nuevo León.

En el 2019 obtuvo el quinto lugar en la máxima justa deportiva nacional, en el 2020 por el tema de la pandemia se canceló la Olimpiada Nacional, ahora conocida como Juegos CONADE.

En esa ocasión se saca la espinita y emula lo realizado este mismo año dentro de la Copa Panamericana On Line 2021 de la disciplina, así como el logro alcanzado en 2018 dentro del Nacional Infantil. En todas ellas triplete de oro.





Un año de ensueño se encuentra registrando en halterofilia el deportista salmantino Pablo Medina.





Pablo Medina Contreras, en el cierre de los Juegos CONADE de Levantamiento de Pesas, se cuelga triplete de oro en la categoría Sub 17 de los 96 kilogramos. Primer lugar en Arranque, Envión y Totales.

De esta manera, la delegación guanajuatense, cierra el cuarto día de actividad con broche de oro con 15 preseas más, de las cuales cinco fueron de oro, tres de ellas del atleta salmantino.

La delegación guanajuatense de Levantamiento de Pesas también estuvo conformada en rama varonil por otros cuatro deportistas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla: Ángel Silva categoría Sub 15 en los 81 kilogramos obtiene el quinto lugar, Saúl Hernández categoría Sub 15 en los 89 kilogramos obtiene quinto lugar, Alexis González categoría Sub 15 en los 89 kilogramos obtiene el cuarto lugar y Arturo Sierra en la categoría Sub 20 de los 89 kilogramos obtiene el quinto lugar.