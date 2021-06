Salmantino clasifica a campeonato mundial de MMA con sede Kazajistan

A un paso del campeonato mundial de Artes Marciales Mixtas (MMA) se instala el peleador guanajuatense de origen salmantino, Isaac Mosqueda, tras coronarse campeón nacional clasificatorio para el campeonato mundial a efectuarse del 27 de noviembre al 4 de diciembre en Nursultán, capital de Kazajistán.

Pupilos de Esteban “El Ojos” Negrete representaron a Guanajuato en campeonato nacional MMA.

El campeonato nacional de la disciplina se llevó acabo del 17 al 20 de junio, en la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, evento organizado por la Federación Mexicana de MMA y clasificatorio para el campeonato mundial junior (18 a 20 años) y adultos (más de 21 años) a efectuarse del 27 de noviembre al 4 de diciembre en Kazajo.

Representantes de Guanajuato en MMA obtuvieron primeros lugares en respectivas divisiones.

Al respecto, Isaac Mosqueda externa, “es una sensación incomparable, mis compañeros de entrenamiento, de trabajo, familia y amigos, saben del esfuerzo y sacrificio que he hecho para esto, desveladas, cansancio, lesiones, entre otros aspectos; sin embargo, la vida también premia, amo esas sensaciones antes de entrar a la reja, amo este deporte, me apasiona y me hace feliz”.

El campeonato nacional organizado por la Federación de MMA se desarrollo en Monterrey, Nuevo León.

El triunfo del oriundo de Salamanca se ha dado en la categoría peso completo por nocaut y con lo cual pone medio pie en el campeonato mundial, se viene un filtro primero y de ahí al anhelado evento de MMA.

A ello agrega, “gracias todos por su apoyo, con su ayuda ha sido posible todo esto; gracias amigo, profesor y compañero, Esteban -ojos- Negrete por siempre estar ahí, guiándonos y echándonos la mano, te toca hacer lo tuyo amigo en Lux, sé que te ira bien y sabemos de lo que eres capaz”.

Así también, agradeció al Teniente García por pulir el tema del boxeo, “se que me hace falta mucho, pero me has ayudado demasiado”.

Además, mencionó al “Pichungas” Ruiz Maldonado peleador profesional de MMA, “gracias Wizard por el apoyo y estar en mi esquina”.

Dentro de este campeonato nacional participaron tres pupilos del campeón MMA, Esteban “El Ojos” Negrete: Isaac Mosqueda (campeón), Gustavo Rodríguez (tercer lugar) y Gerardo Santoyo (tercer lugar).

Por su parte, Esteban “El Ojos” Negrete externó, “orgulloso de todos ellos, sigan trabajando duro que tarde o temprano la recompensa llega de una u otra forma. Esto no es fácil, pero nadie te lo va a regalar, tienes que pelear por ello”.