Salmantino, campeón nacional Elite MTB DH, listo para defender la casa

El corredor salmantino Fabián Alcantar de los Reyes, campeón nacional en categoría Elite de la disciplina deportiva de ciclismo en modalidad de Descenso de Montaña (MTB DH) se encuentra listo para competir dentro de la quinta fecha del serial nacional que se correrá el día 25 y 26 de junio en la pista Sabilas Trails, de esta ciudad petrolera.

El ciclista salmantino viene de conquistar la cuarta fecha nacional de la categoría Elite. “Muy contento y motivado de llegar a la quinta fecha del serial nacional federado con un primer lugar, no se me había dado en esta temporada, aunque tampoco me había bajado del podio (un segundo lugar en Cuernavaca, Morelos, y dos terceros lugares, uno Colima y otro en Ixtapan de la Sal) en las tres primeras fechas, en la cuarta ya logramos estar ahí (primer lugar); ahora a defender la casa” (sic).

El corredor salmantino es vigente campeón en la categoría Elite del serial nacional federado 2022.

La cuarta fecha se corrió en el mes de mayo en Piedra del Zumate, Pachuca, Hidalgo. “Es una de las pistas más largas en México, mi primer lugar del presente serial me dejó muy contento y motivado, sobre todo de cara a esta fecha que se avecina en casa”.

Luego de cuatro fechas del presente serial nacional federado, el corredor salmantino marcha en segundo lugar del ranking nacional, además de ser bicampeón en la categoría Elite.

Al respecto comenta que “el año pasado fue de mucha experiencia y de mucho aprendizaje, un año muy duro físico y mental por la lesión, sin embargo, me alcancé a recuperar, sólo me perdí una fecha y se logró el objetivo, repetir como campeón nacional Elite” (sic).

En el 2021 tenía previsto correr la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña (UCI) de la modalidad DH en Italia y Copa del Mundo en Suiza, sin embargo, debido a la lesión no pudo representar a México.

Fabián Alcantar “Cachetes” ha sido pentacampeón nacional federado en categoría Cadetes y tricampeón en su actual categoría, Elite: campeón 2019, campeón 2020 (la temporada se da por terminada de manera anticipada como media preventiva por el tema de la pandemia) y campeón 2021.

A nivel de campeonatos panamericanos MTB DH ha sido medallista de bronce en Cota, Colombia 2015, medallista de oro en Coscú, Perú 2016, sexto lugar en Boyaca, Colombia 2017 y medallista de bronce en Manizales, Colombia 2018.

Así también ha representado a México en el campeonato mundial de Leogang, Austria, ahí obtuvo en 2020 el lugar 56 de la categoría Elite.

En dos ocasiones ha competido en Copa del Mundo de Mont Sainte-Anne, Quebec Canadá, en 2017 obtuvo la histórica posición siete dentro de la categoría Junior y en 2019 la posición 57 dentro de la categoría Elite.

De igual manera ha competido dos veces en Copa del Mundo de Maribor, Eslovenia, en 2019 termina en la posición 133 y en 2020 ocupó el lugar 68, ambas en categoría Elite.

Ahora se alista para correr en casa y ante su gente dentro de la quinta etapa del serial nacional federado 2022 donde el corredor salmantino busca ganar por segunda fecha consecutiva el primer lugar de la categoría Elite y con ello comenzar a enfilarse al tetracampeonato.