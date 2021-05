Salmantino campeón de campeones en Liga de Expansión

Luego de alcanzar un campeonato de liga en Torneo Guard1anes 2021 (Clausura) y el campeón de campeones con el equipo Tepatitlán en Liga de Expansión o Desarrollo (antes liga de ascenso), el jugador guanajuatense de origen salmantino, José Rafael Ramírez Robles, regresará al Club Necaxa de Primera División Profesional.

Al respecto comenta, “contento y feliz por ambos campeonatos, han sido experiencias únicas con las cuales uno sueña desde niño, ha sido una bonita vivencia”.

A ello agregó, “ha sido un torneo histórico para el equipo, se dieron los resultados, aunque en lo personal, un poco triste por no haber tenido la participación deseada, estuvimos generando competencia interna, así me tocó colaborar, siempre con la intención de recibir la oportunidad de alinear (zic)”.

Con Tepatitlán debutó en Liga de Expansión y marcó dos goles en Tercera División.

En su paso por el equipo Tepatitlán, el jovencito salmantino, debutó en Liga de Expansión, además de marcar dos goles en Tercera División, una en la jornada 28 y otro en la jornada 37, escuadra que además se encuentra disputando la liguilla, aunque ya sin el defensor guanajuatense.

Ahora, José Rafael Ramírez, regresará al Club Necaxa de Primera División, “hace unos días recibí una llamada de la directiva del Necaxa, me informaron que me voy a presentar el día siete de junio con el primer equipo para preparar el nuevo torneo (zic)”.

En su pasado reciente con el Club Necaxa, José Rafael Ramírez fue titular indiscutible en la defensa del equipo Sub 20 e incluso por indicación del entrenador participó en las practicas del equipo de Primera División, además de jugar todos los partidos de preparación para el Clausura 2021 y ser convocado a partidos oficiales.

En este sentido señala, “anteriormente, con Necaxa tuve varias convocatorias a partidos oficiales de copa, estuve a punto de debutar, ahora estoy de regreso con toda la actitud y todo el deseo de jugar”.

José Rafael Ramírez inició como jugador profesional en la temporada 2017 – 2018 de Tercera División con el equipo Atlético Leones, ahí anotó un gol, dejando en aquella ocasión al equipo en liderato de su zona.

A partir del 2018, fue incorporado a Fuerzas Básicas del Club Necaxa participando en Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Marcó un gol en Sub 15 y dos en Sub 17.

En su palmarés deportivo, ahora destacan sus primeros títulos, liga y campeón de campeones en Liga de Expansión con Tepatitlán.