Salmantino busca demostrar en Club Celaya que hay nivel y futuro en Guanajuato

Inmensamente contento y orgulloso de formar parte de su primer Club de Futbol Profesional de arraigo guanajuatense se encuentra el jovencito salmantino Ramón Abad Cárdenas Yépez, que en su segunda temporada como parte del equipo Celaya de Tercera División Profesional (TDP) ya fue convocado a entrenar con el primer equipo de la Liga de Desarrollo o Expansión de la Liga MX que se encuentra metido en la liguilla, siendo esta la primera vez que forma parte de un Club de Futbol Profesional Guanajuatense.

Ramón Abad Cárdenas, por varios años formó parte de las Fuerzas Básicas del Club Querétaro, inició en la Sub 12 y terminó su ciclo como plumífero en el equipo Sub 17; posteriormente formó parte del Club Atlético Potosí, registrando actividad como lateral derecho en el equipo Sub 18 de la Liga MX.

Actualmente forma parte del Club Celaya, registrando actividad con el equipo de la TDP, aunque ya ha sido convocado a entrenar con el equipo de la Liga de Expansión, anteriormente conocida como Liga de Ascenso.

Al respecto comenta, “es mi primer Club de Guanajuato, y para mí es un orgullo y alegría inmensa, el poder demostrar aquí mismo que hay nivel y futuro en nosotros los jóvenes guanajuatenses y que mejor demostrándolo en un gran club como lo es Celaya, es igual de grande que los otros Clubs donde he estado, he tomado un gran cariño a este Club porque me ha brindado la oportunidad de entrenar con el primer equipo al máximo nivel y su afición no se diga, tenemos la dicha de jugar en el Estadio Miguel Alemán, la afición no nos deja de apoyar, como si fuéramos el equipo Celaya de Expansión”.

Al hablar sobre los entrenamientos que ha tenido en Liga de Expansión señala, “gracias a que fuimos del agrado del cuerpo técnico estuve entrenando junto con algunos compañeros de la TDP de Celaya con el primer equipo; ha sido una gran oportunidad y experiencia que nunca había tenido la dicha de vivir, es otro mundo y totalmente otra la exigencia de estar ahí, el equipo de Expansión terminó en primer lugar del torneo, nos trataron como uno más de ellos, te exigen, no juegan con su trabajo ni con su esfuerzo y eso hace sentir mayor presión y exigencia, además de poder compartir cancha con grandes ídolos y jugadores como Allison, Leobardo López, Ricardo Marín y en general todo el plantel, es algo con lo que seguramente muchos alguna vez hemos soñado, llegar desde temprano al vestidor, tener la ropa doblada y después prepararte para salir a cancha, terminar con el entrenamiento, bañarse y después estar en las comidas que da el Club en casi un sueño que literalmente se está haciendo realidad poco a poco con esfuerzo de todos estos años”.

Y es que Abad Cárdenas en su paso por las Fuerzas Básicas del Club Querétaro, participó en Torneos como Dallas Cup 2016 de fútbol Siete, Liga Nacional de Fuerzas Básicas con el equipo Sub 12 y Sub 14, así como Torneo de Verano 2017 de la Liga MX Sub 13, Torneo Sub 15 Apertura 2019, Torneo Sub 15 Clausura 2020 y Torneo Sub 17 Apertura 2020. Con Atlético Potosí disputó el Torneo Sub 17 Clausura 2021 y Apertura 2021.

Desde a mediados de la temporada anterior forma parte del equipo Celaya TDP, escuadra con al cual se quedó aún punto de clasificar a la liguilla sin derecho al ascenso, quedando en noveno lugar, mientras que en la presente temporada marchan en sexto lugar.