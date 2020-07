Salmantino apunta a lo grande en Fuerzas Básicas del Club León

Motivado por las oportunidades que se encuentran recibiendo los canteranos de la Fiera, el jovencito salmantino Moisés Yahir Juárez Acosta apunta a lo grande en Fuerzas Básicas Club León.

Al respecto comenta, “para el Torneo Apertura 2020 (Guardianes) la expectativa es mantener una línea y ser muy constante, trabajar duro ahora que se están mostrando las oportunidades, debe ser así, apuntar a primer equipo, mostrar desempeño en la cancha y poder alzar el trofeo (zic)”.

Para el jovencito salmantino es motivante siempre apuntar al primer equipo y con los actos abrir puertas, y así poder sumar a su carrera como jugador profesional.

Yahir Juárez, desde su incorporación a Fuerzas Básicas destaca por sus 18 anotaciones, tres en sub 13, ocho en Sub 15 y siete en Sub 17; además ha disputado octavos, cuartos y semifinal en Torneo Sub 13 Invierno 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, octavos de final en Torneo Sub 13 Verano 2016, semifinal en Torneo Sub 15 Apertura 2018, semifinal en Torneo Sub 15 Clausura 2019, cuartos de final Torneo Sub 17 Apertura 2019, siendo así parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla dentro de esta última categoría.

Al hablar sobre la suspensión del torneo Clausura 2020 que posteriormente fue dado por terminado sin decretarse un campeón señala, “a nadie le vino bien, todo esto ha sido una situación que realmente no ha estado en nuestras manos, estuvimos 96 días en casa con actividad por video llamadas, esto nos ha dejado mucha enseñanza, primero que nada valorar un entrenamiento en cancha, trabajos en gimnasio todo lo deportivo, así también aspectos extra cancha como convivir con la familia, trabajar en casa, yo creo habló de nuestra fuerza de voluntad y el desespero experimentado por volver a cancha de nuevo”.

A ello agregó, “todo el tiempo trabajamos por video llamada o se mandaba de lunes a sábado de la rutina dada por el preparador físico”.

Con respecto al regreso a la cancha comenta, “al principio fue difícil adaptarse por los 90 o 96 días en casa y no es lo mismo, pero conforme el tiempo y las ganas de todos se ha ido mejorando. Ahora ya listos para el arranque del Torneo”.

Las Fuerzas Básicas del Club León regresaron a los entrenamientos desde el 25 de Junio, siendo el entrenador del equipo Sub 17 Carlos María Morales.

De acuerdo a información de la Liga MX, el Torneo Guardianes Sub 17 iniciará en el marco de la jornada 3, es decir, los días 7 ,8 y 9 de Agosto, mientras que las dos primeras jornadas serán reprogramadas.