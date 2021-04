Salmantino anota en triunfo de León Sub 17 ante Juárez FC

La cuarta anotación del jovencito salmantino Yair Moisés Juárez Acosta fue registrada al minuto 50 de la jornada 15 de la Liga MX Sub – 17 donde el equipo León derrota con marcador de cuatro goles a cero al conjunto Bravos FC.

El cotejo se desarrolló en Casa Club de los Esmeraldas quienes con este triunfo amarran el tercer lugar de la tabla general cuando restan dos fechas por disputarse.

Por el equipo León anota Juan Bernal al minuto 11, Daniel Morales amplio la ventaja al 23, llevándose así la ventaja al medio tiempo.

En el complemento aparece el jugador salmantino Yair Juárez para firmar con su nombre la de gajos al hacer efectivo un penalti y al 77 sella la victoria Jonathan Reyes.

Un enfrentamiento donde Yair Juárez jugó de capitán y titular, así también alineó en el once de inicial el salmantino Alejandro Alanis y Emiliano Soto.

Por su parte Johan Delgado ingresa de cambio y en la banca estuvo listo para cualquier indicación Octavio Vallecillo.

En lo que respecta Yair Juárez, importante mencionar reciente juego amistoso alineado con el primer equipo dentro de la pausa realizada por la Liga MX debido a fecha FIFA donde el León enfrentó al equipo Sub – 20 del Club Necaxa.

A lo largo del presente certamen Guard1anes 2021 (Clausura), Yair Juárez ha sido convocado en dos ocasiones ha partidos oficiales del primer equipo, con la cual por indicaciones de Ignacio Ambriz realiza prácticas.

Mientras tanto en su categoría marcó su cuarto del torneo, acumulando así en fuerzas básicas un total de 23 goles con el número 259 en su camiseta (tres en sub 13, siete en Sub 15 y trece en Sub 17).

Dentro del torneo Sub – 17 Guard1anes 2021, Yair Juárez ha marcado gol en triunfo ante Puebla, gol del triunfo ante América, gol del empate ante Santos y ahora colabora con un gol en la victoria ante Bravos FC.

