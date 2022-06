Salmantinas Sub 18 Femenil de Hockey con presea de plata en Juegos CONADE

En partido por la medalla de oro, el selectivo guanajuatense Sub 18 Femenil conformado por jugadoras salmantinas se cuelgan la medalla de plata al caer tres goles a cuatro ante Estado de México en Juegos CONADE 2022 con sede Mexicali, Baja California

Ambos equipos volvieron a encontrarse dentro de esta justa nacional, en la fase de grupos el triunfo también favoreció cuatro goles por tres al Estado de México que terminó la etapa preliminar como líder del grupo “A”, mientras que Guanajuato en el segundo peldaño.

Hockistas salmantinas Sub 18

Por lo anterior Guanajuato llegó a la final con el objetivo tomar revancha, sin embargo, apenas y arrancó el primer cuarto se vio abajo en el marcador.

El segundo cuarto de la final fue de alarido, con volteretas en el marcador, apenas e inicio, Guanajuato empata los cartones a través de Fernanda Guzmán al aprovechar un stroke, minutos después el representativo integrado por jugadoras salmantinas tocaron un pedazo de gloria al remontar el marcador por cortesía de Fernanda González, aprovecha una mala salida de la zona defensiva para dar la ventaja al cuadro guanajuatense.

Deportes Salmantinos Sub 21 de Hockey se cuelgan medalla de plata en Juegos CONADE

La reacción de las mexiquenses no se hizo esperar y en base a buen hockey no solo empata el marcador, sino además antes de irse al descanso recupera e incrementa la ventaja ante la incredulidad de las jugadoras salmantinas, en un abrir y cerrar de ojos no solo se les escapó la ventaja, sino además se fueron al entretiempo con dos anotaciones abajo.

A lo largo del tercer cuarto, Guanajuato, tuvo para empatar el partido, sin embargo, sus jugadoras no estuvieron certeras en los tiros cortos, además de quedarse a nada de acortar distancia en el marcador poco antes de terminar este episodio en descolgada con disparo salvado en la línea de gol.

En el último cuarto, Guanajuato, volvió a encimar al rival, tuvo dos cortos más que no aprovechó, mientras que la portera mexiquense con espectacular atajada en el inicio de este episodio evita que las salmantinas acorten distancia.

A la ofensiva, las mexiquenses luego de no generar alguna clara de gol, consiguen meter en apuros a las guanajuatenses con un tiro corto y otra jugada de gol resuelta sobre la línea de anotación.

Las dirigidas por José Arturo Rangel Rocha a dos minutos del final obtienen el gol cortesía de Fernanda Guzmán, en jugada individual la “guera” se abre el espacio y saca potente disparo que acerca en el marcador a Guanajuato.

Los últimos minutos se vivieron con intensidad, Guanajuato, se volcó hacia delante en busca del empate que alargara la final a shoot outs, sin embargo, el equipo mexiquense estuvo atento en labor defensiva.

A consecuencia de lo anterior mantuvieron la ventaja que les terminó por otorgar la medalla de oro ante un cuadro salmantino que vendió cara la anhelada presea dorada.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por el representativo guanajuatense Sub – 18 Femenil se cuelgan la medalla de plata, Jenifer López Lozano, Yuritzi Eleane Hernández González, Génesis Hernández Santiago, Hannia Carolina Vega Vega, Iliana Daniela Pérez Martínez, María Fernanda Santoyo Rodríguez, Dana Rebeca Jasso Arteaga, Joselin Alexia González Conejo, Marian Gallegos Mena, Keren Rocío, Valdez Rico, Regina Cardiel Rosiles, Fernanda Itcel Guzmán Herrera, Karol Larissa Grimaldo Bazana, Ariadne Trishelle Soto Romero y Nataly Andrea Nava Robledo. Entrenador José Arturo Rangel Rocha. Entrenador Asistente Daniel Rangel Martínez. Delegado de equipo María Consuelo Herrera.