Salmantinas a refrendar 1eros lugares del Ranking Nacional Squahs 2020

Por los primeros lugares del Torneo Nacional de Rankeo Infantil y Juvenil de Squash 2020 viajan con destino a Nuevo León Monterrey un total de 13 atletas salmantinos que integran la delegación guanajuatense.

Al frente del Primer Torneo Nacional Rankeo Squahs 2020 se encuentra la Federación de Squahs de México en coordinación con la Asociación de Squahs de Nuevo León y el Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León.

El Primer Torneo Nacional Rankeo Squahs 2020 se lleva a cabo del 9 al 12 de Enero en categoría Sub 19, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y Sub 11 con atletas de diversos estados de la República Mexicana.

Durante el Primer Torneo Nacional Rankeo Squahs 2020 Infantil y Juvenil también se desarrolla el Primer Torneo Nacional de Squahs Selectivo y el XVIII Panamericano Jr.

A lo largo del año, la disciplina de Squash tiene cuatro Torneos Nacionales de Rankeo Infantil y Juvenil, la suma de puntos obtenidos en cada uno de esos eventos arroja un ranking anual.

La delegación salmantina cerró el año 2019 con tres primeros lugares dentro del ranking nacional: Samantha Aguilar Juárez Sub 19, Ainara Gutiérrez Pérez Sub 13 y Aneth Denisse Botello Escamilla Sub 11.

Ahora, ellas tres buscarán refrendar los primeros lugares de su respectiva categoría, en especial Samantha Aguilar Juárez, quien de permanecer entre los primeros cuatro lugares de la categoría Sub 19 podría ser considerada parte de la Selección Nacional para eventos internacionales como mundiales y panamericanos juveniles.

Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

Y es que solo en la categoría Sub 19, los primeros cuatro lugares son considerados preseleccionados nacionales para representar a México en eventos ya mencionados.

Al respecto Luis Alberto Quintal Romo, entrenador de la delegación salmantina comenta, “el año pasado cerramos bien, con tres salmantinas en primer lugar del ranking nacional 2019, además dentro de la Olimpiada Nacional se obtuvo medalla de plata con Daniela Camacho Hernández y Edith Celedón Yépez, así como Bronce en Nacional Juvenil con Samantha Aguilar Juárez y cuarto lugar para Mauricio Yahir Barrón Juárez”.

En cuanto a las expectativas que tienen para el 2020 subrayó, “estamos entrenando duro para que más atletas salmantinos y guanajuatenses mejoren su ranking nacional o se mantengan entre los primeros lugares; además de tener buenas expectativas de medalla en diversas categorías para Juegos Nacionales de CONADE con atletas como Mauricio Yahir Barrón Juárez, Samantha Aguilar Juárez y Michelle Alondra Berrones Flores en Sub 19; Daniela Camacho Hernández y Edith Celedón Yepez en Sub 17 y Ainara Gutiérrez Pérez en Sub 15”.

Para terminar comento que Samantha Aguilar a pesar de ser número 1 del ranking nacional de la categoría Sub 19 aún no se considera como Seleccionada Nacional para el presente año, “en caso de Samantha como fue a fin de año, no se considera aún seleccionada nacional, ya que el Panamericano es en Junio o Julio, así como los mundiales, sin embargo, esperamos se mantenga entre los primeros lugares y tenga oportunidad de representar a México”.