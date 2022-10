Salmantina vaticinó histórico triunfo de México ante España, se afianza como capitana

El rol de capitana de la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil ha sentado bien en la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos, a quien se le ha visto en la Copa del Mundo de la India 2022, motivar, exigir, disfrutar, celebrar y cumplir junto a sus compañeras encomienda realizada por la estratega nacional, Ana Laura Galindo Domínguez.

Alice Soto, en juego relativo a la fecha dos de la fase de grupos donde México enfrentó al campeón España, estuvo jugando más como contención a diferencia del primer partido contra China donde realizó funciones de creativa.

De acuerdo a estadística manejada por el Club Pachuca, la tuza Alice Soto, en el primer juego ante China realizó dos tiros a gol (provoco un penalti que se falló), registró participación en el gol, metió dos centros, recuperó ocho balones, y tuvo un 77 por ciento de efectividad de pases.

Mientras que en histórico triunfo ante el campeón defensor España, realizó tres tiros a gol, metió un centro, recuperó once balones y tuvo 81 por ciento de efectividad de pases

Al respecto Francisco Soto -papá de Alice Soto- que a la distancia junto a su familia se encuentra al pendiente de la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil comenta, “venía jugando como creativa y ahora contención, tratando de armar el equipo, se logró el cometido, cumplió con el encargo de Ana Galindo, Alice tiene facilidad de adaptarse a posiciones y estrategias nuevas, estamos muy contentos en la familia por este resultado, sabíamos que iba a ser un partido para ellas muy difícil y complicado por lo que representa España en todas sus categorías, son las actuales campeonas del mundo en Sub 17 Femenil y vienen de ganar la Copa del Mundo en Sub 20 Femenil”.

Selección Nacional de México reconoció el escenario donde se jugará el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo Sub 17 Femenil.

En cuanto a la responsabilidad que tiene su hija a nivel de Selección Nacional de México Sub 17 Femenil como capitana del equipo comenta, “en poco tiempo ha ido evolucionando, no lo buscaba tanto porque sentía que se podía desenfocar, sin embargo, se ha adaptado bien, mantiene el enfoque, asume con responsabilidad esta encomienda y lo está haciendo bien, lo sigue trabajando, tiene aspectos por mejorar”.

Así también comento, “nuestro principal consejo para ella ha sido que disfrute esta nueva experiencia mundialista que mucho trabajo le ha costado, jugar un mundial ha sido uno de sus objetivos principales a su corta edad, se dio con Sub 20 y ahora con buenos resultados quiere transcender en Sub 17”.

Con respecto a la manera en cómo están viviendo a la distancia la nueva experiencia mundialista que se encuentra protagonizando su hija señala, “estamos al pendiente de los partidos y todo cuanto se desarrolla en torno a la selección nacional, en el primer juego no se dio el resultado, a pesar de ello, nos gustó mucho el desempeño que tuvo Alice, salió triste y enojada porque sabe de la importancia de arrancar un mundial ganando, para ellas eran tres puntos que debían haber ganado; para el segundo juego sabemos que disfrutaron del partido y del triunfo, fue muy intenso, emocionante de principio a fin, con un cierre muy cardiaco, casi se nos salía el corazón, muy emocionados por el partido que dio México, a Alice la vi con más seriedad y serenidad, calmando y alentando a sus compañeras e incluso previo al juego nos dijo vía telefónica, sí les ganamos (sic)”.

La Selección Nacional de México Sub 17 Femenil se juega este martes el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo ante Colombia en el ya denominado grupo de la “muerte”.

Y es que en tabla de posiciones las cuatro selecciones han sumado tres puntos producto de un juego ganado y uno perdido; en primer lugar, marcha Colombia, segundo México, tercero España y cuarto China.

Por lo pronto la Selección Nacional de México ya se encuentra en Goa, lugar donde disputará su tercer partido de la fase de grupos, además de reconocer el Jawaharial Nehru Stadium y tener practica previa al juego de este martes donde se jugarán el boleto a la siguiente ronda del mundial de la India.