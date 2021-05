Salmantina triunfa en 42 Edición Mr. México Juvenil y Veteranos

Por buena racha en cada competencia donde participa se encuentra la deportista salmantina, Marianzazu Olivo Guerra, quien el fin de semana subió a la parte más alta del podio de la 42 edición Mr. México Juvenil y Veteranos al conquistar el primer lugar de la categoría Bikini Fitness Principiantes y el quinto en Bikini Fitness Juvenil.

Al respecto comenta, “luego del pasado Mr. México Principiantes y Novatos tomé una buena racha en cada competencia en la que participé, empecé a figurar dentro de los primeros lugares; desde marzo no he dejado de competir y al saber del Mr. México Juvenil y Veteranos apreté un poquito más mi preparación, me esforcé el doble, siempre tuve presente que debía hacer cosas y sacrificar mucho que no cualquiera hace para poder llegar a ganar”.

A ello agregó, “El Mr. México Juvenil y Veteranos es un nivel fuerte, se puede decir que profesional, participan los mejores competidores seleccionados de todo país, es impresionante ver a tanto competidor que también pone todo de sí en su preparación, quienes a pesar de todas las adversidades que ocurren lo logran y siguen sus metas al igual que yo, con los mismos sueños e intenciones de ser los mejores; saber que en México hay este nivel de personas dispuestas a dar lo mejor de sí me pone más que feliz, además de que es indescriptible la felicidad, emoción y todos los sentimientos encontrados al ganar un primer lugar en un escenario de ese nivel y saber que con la ayuda de Dios y la gente que me ha apoyado, mis papás, hermana, mi coach Antonio Guerra, la Lic. Betancourt y Esau Tapia mi equipo, soy capaz de lograr cosas grandes”.

Enfatizo, “después de ganar los primeros lugares en todos los estatales, representar nuevamente a mi estado y ganar el primer lugar en la categoría Bikini Fitness Principiantes, me hace sentir orgullosa de poner en alto mi estado y Federación de Fisicoconstructivismo y Fitness Guanajuato”.

Para terminar comenta, “ahora mis objetivos son participar en competencias internacionales para tomar más nivel y experiencia, y así poder cumplir mis sueños sabiendo que lo puedo lograr”.

A medio año de encontrarse participando en competencias, Marianzazu Olivo, ha conseguido: 3er lugar en Bikini Jr., 1er lugar en Shape y campeonato Absoluto, siendo nombrada Miss Shape México 2020 por la Asociación Mundial de Fisicoconstrutivismo Amateur (WABBA). 2do lugar en Bikini Fitnees en evento de la Federación de Fisicoconstructivismo y Fitness Guanajuato. 1er lugar Bikini Fitness y campeonato absoluto del Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos. 2do lugar Bikini Fitness Juvenil, 3er lugar en Games Bikini Fitness y 5to lugar en Bikini Fitness Principiantes en Séptima Edición del Mr. México Principiantes y Novatos. Ahora, 1er lugar en Bikini Fitnees y 5to en Bikini Fitness Juvenil en 42 Edición del Mr. México Juvenil y Veteranos.

