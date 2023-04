Salmantina subcampeona con Lobas UAdeC e incorporada a quinteto ideal nacional

Por segunda ocasión en su trayectoria como deportista universitaria, la basquetbolista guanajuatense oriunda de Salamanca, Victoria Bravo “Vicky”, consigue ascenso a Primera División de la Asociación de Basquetbol Estudiantil AC (ABE), además de ser incorporada en esta ocasión al quinteto ideal del campeonato nacional de segunda división Femenil 2023 y obtener subcampeonato con Lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Gracias a su talento para el basquetbol Vicky Bravo se encuentra becada por la UAdeC, institución académica donde además estudiar la carrera en Ingeniería Industrial y de Sistemas, forma parte del representativo universitario que ha conseguido el ascenso a la primera división del campeonato nacional ABE.

Al respecto Vicky Bravo comenta, “me encuentro muy feliz por el logro deportivo alcanzado con mi universidad, es un logro muy grande al ser este mi último año como jugadora universitaria, ser elegida como parte del cuadro ideal me ha implicado mucho esfuerzo, afortunadamente he contado con apoyo de mis compañeras, mi familia y amigos que nunca me dejaron solo en este transcurso de mi etapa universitaria”.

A ello agregó, “ha sido una temporada de mucho sacrificio, trabajo y alegría por resultados obtenidos, como equipo desde un principio desde un principio trabajamos con un objetivo que era ascender primera división, jugamos como familia y con mucho corazón para obtener el objetivo (zic)”.

El equipo Lobas de la UAdeC quedó en segundo lugar de la conferencia norte, mientras que Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua en primer lugar.

Dentro del campeonato nacional de segunda división ABE también quedan en segundo lugar luego de enfrentar en fase de grupos a ITESO Guadalajara, Anahuac Veracruz y Tecnológico de Monterrey campus Aguascalientes que llegó invicto al nacional con 18 juegos ganados.

En la primera ronda el equipo Lobas supera por un punto (39 – 38) al representativo Anahuac Veracruz, el segundo también lo ganaron por 18 puntos (68 – 43) al equipo ITESO Guadalajara y el tercero lo pierden (38 – 56) ante Tecnológico de Aguascalientes.

El equipo licántropo avanzó a cuartos de final donde eliminan (69 – 62) al Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua.

En semifinal el equipo de la UAdeC elimina 59 – 57 al Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua y en la final pierden 42 – 73 ante la Inter.

Con broche de oro cierra etapa deportiva universitaria, ahora se va a preparar para buscar ganarse lugar a nivel profesional.

A pesar de quedar en segundo lugar, el equipo universitario coahuilense consigue el anhelado ascenso, siendo este el segundo que obtiene a lo largo de esta etapa la basquetbolista salmantina Vicky Bravo, anteriormente lo había logrado con la Universidad de León (UDL), donde jugó una temporada, mientras que en el equipo Lobas UAdeC, tres temporadas.

Ahora Vicky Bravo se encuentra enfocada a en terminar su carrera universitaria que concluye en Diciembre, mientras tanto, seguir preparándose para buscar ganarse una oportunidad de jugar a nivel profesional.

En su pasado deportivo, Vicky Bravo, tuvo la oportunidad de participar dentro de la

Liga Mexicana de Basquetbol Femenil (LMBPF) con el equipo Mieleras de Guanajuato, quinteto con el cual logra el subcampeonato, además de recibir convocatoria por parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (ADEMEBA) para formar parte del pre selectivo nacional Sub – 19.

