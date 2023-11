Salmantina pone en alto a México en mundial de Fisicoculturismo Natural

Inolvidable participación registra la guanajuatense de origen salmantino, Luz Adriana Orenday Hernández, al subir al podio dentro de la categoría Bikini Angels, además de entrar al top cinco en categoría Diva Bikini Master del Mundial de Fisicoculturismo y Fitnees Natural Olympia de Las Vegas, Nevada 2023, organizado por la Internacional Bodybuilding Association (INBA Global).

Al respecto, Adriana Orenday, comentó: “Este logro me deja una satisfacción enorme pero al competir a nivel mundial, aún me falta mucho para enfrentar a las profesionales, ya que al ser un evento tan grande y de muy alto rendimiento competí en la categoría amateur, aunque a nivel nacional logré el carnet Pro, aquí es empezar de cero, así que feliz por la experiencia pero con mucho camino aún por recorrer para lograr estar con las pro a nivel mundial” (sic).

Dentro del mundial INBA Global representó a México en dos categorías de la clasificación amateur.

En el Natural Olympia hay dos clasificaciones, Amateur y Pro, Adriana Orenday compitió en la primera, dentro de la categoría Bikini Angels y Diva Bikini Master.

Un certamen de talla mundial al cual acudió la fisicoculturista salmantina en calidad de bicampeona nacional representando por primera vez a INBA México.

Top tres en categoría Bikini Angels

Dentro de la categoría Bikini Angels compitió contra siete contrincantes, logrando pasar al top cinco y después cerrar en el podio con un top tres.

La deportista salmantina se ha convertido en parteaguas para el deporte guanajuatense dentro de INBA Global.

Al respecto, comentó: “Un aspecto importante fueron mis alas (indumentaria de su performance), al traerlas desde México y por el traslado perdieron un poco su forma y estabilidad, lo cual me deja como enseñanza que valdría la pena otro tipo de diseño, pero fue bastante costoso y complicado traerlas hasta acá. Debo apegarme a los parámetros que exigen, entre ellos ser más delgada”.

A ello, agregó: “Realmente sufrí bastante con el traslado de las alas que pensé que no llegaría, pero lo logré y conseguí el top 3”.

Top cinco en categoría Diva Bikini Master

En su participación dentro de la categoría Diva Bikini Master hubo nueve competidoras, entre ellas de Estados Unidos y Australia, obtiene el top cinco que ya pasa al podio y medalla.

Por primera vez Adriana Orenday representó a México dentro de la cúspide del Fisicoculturismo Natural.

Con respecto, al lugar obtenido dentro de la categoría Divi Bikini Master señaló: “Dentro de esta categoría me decepcionaron un poco los parámetros, ya que debemos ser muy delgadas con pocos glúteos y sin cadera, algo difícil para mi forma de cuerpo, para lograr esos parámetros tendría que sacrificar mucho músculo y la calidad de los mismos, lo cual no estoy dispuesta a hacer, así que esta categoría no es para mí, estoy satisfecha pero no continuaré por esta línea”.

Adriana Orenday parteaguas en INBA Global

Al hablar sobre aquéllo que considera le ayudó a subir al podio dentro de este evento de talla mundial, subrayó: “Creo que estuve en el podio gracias a mi seguridad en el escenario y por supuesto al trabajo físico, aunque aún hace falta mucho por hacer para alcanzar los primeros lugares”.

A ello, agregó: “Esta es una gran experiencia, me ha dejado mucho aprendizaje, veo el mundo del bodybuilding con una perspectiva más profesional, hacía niveles internacionales y mundiales, es decir, que hay trabajo por hacer y hay que hacerlo como los actuales campeones nacionales, ya no puedo permitirme bajar el nivel, sobre todo de mentalidad”.

Enfatizó: “Aquí es donde se reúnen los mejores del mundo, hay dos opciones, crecer no sólo como atleta sino como ser humano o renunciar, yo prefiero la primera opción”.

Para terminar, destacó: “Vienen grandes oportunidades, espero ser un puente para guiar a otros atletas guanajuatenses a lograr competir dentro de esta liga y a estos niveles, llevar a la ciudad de Salamanca y al estado de Guanajuato competencias de Fisicoculturismo Natural, me gustaría ver a jóvenes guanajuatenses competir en próximos años en el Natural Olympia”.