Salmantina participa en triunfo de las amazonas Sub 19 ante Wresham AFC Femenil

La amazona salmantina, Natalia Muñoz González “Yaya”, participó en triunfo del equipo Tigres de la UANL Sub 19 sobre la escuadra Wresham AFC Femenil del país de Gales, escuadra a la cual superaron en territorio norteamericano con marcador de seis goles por uno, ahora se reportan listas para encarar su primer partido del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

El Club Tigres Femenil Sub 19 dirigido por Ana “Tity” González celebraron partido amistoso de corte internacional ante el Wresham AFC Femenil, donde la capacidad atlética de la felinas y su dominio de jugadas a balón parado lograron holgada victoria que les permite llegar embaladas al partido de la jornada tres de la liga MX Femenil, esto luego de no haber tenido participación en la jornada uno, mientras que en la dos cumplieron jornada de descanso y ahora abrirán su participación de visita ante Santos, Laguna.

El encuentro amistoso de corte internacional entre Tigres Sub 19 Femenil y Wressham AFC Femenil de Gales se jugó en los Ángeles, California. / Gráfica/Cortesía/@Tigres

En esta categoría Tigres cuenta con futbolistas convocadas a selección nacional Sub 17 y Sub 20, María Inés “Maney” González, actual campeona de goleo y considerada por Ana Galindo en las últimas convocatorias, así como la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Natalia “Yaya” Muñoz, que en el mes de Febrero jugó el premundial Sub 17, además de ser una de las jugadores recurrentes jugadoras convocadas a concentración por la estratega nacional, Jimena Rojas.

Será este fin de semana cuando el equipo Tigres Sub 19 femenil se presente dentro del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. / Gráfica/Cortesía/@Tigres

El encuentro amistoso de corte internacional se jugó en los Ángeles, California a manera de preparación para las amazonas, quienes se impusieron gracias al doblete de la campeona de goleo Sub 19, Maney González, así como las anotaciones de Skarlette Govea, Alexa Gutiérrez, Ana Salas Lya Pérez.