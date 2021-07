Salmantina obtiene primer lugar en Selectivo Estatal Fitnees

A tres meses de haber debutado con diversos primeros lugares en la disciplina de Fisicoconstructivismo y Fitnees, la deportista guanajuatense originaria de Salamanca, Daniela Guadalupe Hernández León, obtiene primer lugar en selectivo estatal que le permite clasificar al campeonato nacional a realizarse del 2 a 3 de Julio en la Ciudad de México.

Daniela Hernández comenzó a competir hace tres meses, aunque desde agosto del 2018 comenzó a practicar esta disciplina deportiva.

Con el paso del tiempo comenzó a notar cambios, aunque al principio no era constante, poco a poco, las pesas se convirtieron en su estilo de vida al grado de tener la espinita de competir para ver hasta dónde podía llegar.

Sin embargo, con el tema de la pandemia se descuidó e incluso subió 10 kilos de peso que le hizo dudar de su capacidad y lograr un físico de competencia.

En medio de estas circunstancias decide iniciar su preparación en junio del año pasado, siendo nueve meses de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, “confieso que no fue fácil porque no solo es el trabajo físico, también es trabajo mental. Hoy puedo decir que todo ha valido la pena, este deporte se ha vuelto parte de mí y me encanta más de lo que creí (zic)”.

Fue en el mes de Abril que comienza a competir con su primer estatal y primer nacional donde obtuvo buenos resultados

Su primera competencia fue en el Mr. Guanajuato Juvenil y Veteranos 2021, obtiene 2do lugar en la categoría Bikini Fitness Principiantes Abierta Única.

Posteriormente compite en el Mr. México Juvenil y Veteranos 2021, obtiene un tercer lugar a nivel nacional en la categoría Bikini Fitness Principiantes hasta 1.55.

En el mes de Mayo compite en Miss y Mr Salamanca 2021, obtiene segundo lugar en Bikini Fitness clasificación B., "después de esta competencia seguí luchando a pesar del cansancio físico y mental, me ocupé por llegar en mejor forma al campeonato selectivo estatal, mis sueños eran más grandes por esta competencia".

A manera de preparación para la misma, competió en el Miss y Mr. Coliseo donde obtiene el primer lugar dentro de la categoría Bikini Fitness y principiantes, además del Absoluto de Bikini.

Posteriormente acudió al campeonato selectivo estatal donde obtiene el primer lugar en Bikini Novatas. Ahora con la motivación a tope se ha estado preparando la justa nacional del fin de semana a efecto de llegar en una mejor versión y poner en alto el nombre de Salamanca y Guanajuato.

“Todo esto ha sido posible gracias al apoyo recibido de las personas que aprecio mucho, de mi equipo Dragón Team Bajío y de mi preparador Izack Rodríguez quien siempre ha estado muy al pendiente de mi preparación”, concluyó la seleccionada estatal.