Salmantina levanta la mano para premundial Sub 17, anota contra Noruega

La jovencita guanajuatense, oriunda de Salamanca, Natalia Muñoz González “Yaya”, colaboró con un gol en triunfo de tres goles por cero de la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil sobre su similar de Noruega, dentro del Torneo Montaigu, Francia.

Natalia “Yaya” Muñoz marcó el segundo gol del partido, previo a ello C. Montes adelantó al combinado tricolor y C. Roybal se encargó de cerrar la cuenta.

Con triunfo cierra participación dentro del Torneo Montaigu, Francia, la Selección Nacional de México Sub 17 Femenil.

De esta manera, las dirigidas por la estrega nacional, Jimena Rojas, cierran su participación dentro del Torneo Montaigu, Francia, con un partido ganado, uno empatado y dos perdidos.

A lo largo del certamen, la amazona salmantina Natalia “Yaya” Muñoz participó de titular en todos los juegos, ingresando sólo en uno de ellos de cambio.

Las Selección Nacional de México Sub 17 Femenil dentro de este certamen enfrentó a Francia, Japón, Portugal y Noruega.

El Torneo Montaigu, fundado en 1973 (también conocido como Mondial Minimes), es un certamen internacional en el que participan selecciones y clubes juveniles, siendo esta la primera edición en que compitan selecciones femeniles.

La Selección Nacional de México Sub 17 Femenil participó dentro de este torneo a manera de preparación para el premundial o campeonato de la CONCACAF de la categoría.

En ese sentido, la jovencita salmantina del Club Tigres busca ganarse un lugar dentro de la lista final de las jugadoras que representarán a México dentro de la eliminatoria mundialista Sub 17 Femenil.

Cabe mencionar que ésta ha sido la tercera gira internacional a nivel de selección nacional menor para la jovencita salmantina, anteriormente formó parte de la Selección Nacional Sub 15 Femenil que disputó partidos de preparación en Bélgica y España.

El gol que ha marcado dentro de la gira internacional por Francia llena de confianza, seguridad y felicidad a la jovencita salmantina, siendo éste el segundo gol que anota con Selección Nacional de México Sub 17 Femenil, anteriormente lo hizo en partido de preparación ante América Sub 18, mientras que a nivel de Club ha registrado un par de goles, ambos en presente Torneo Sub 18 Clausura 2023 de la Liga MX.