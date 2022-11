Salmantina juega de titular en triunfo de la Selección Nacional Sub 17 Femenil

La jovencita guanajuatense oriunda de Salamanca e integrante del Club Tigres de la Liga MX, jugó de titular los 90 minutos de juego con Selección Nacional de México Femenil Sub 17 en triunfo de tres goles por cero ante Club U. de Chile Femenil.

Un enfrentamiento donde la selección nacional Sub 17 bajo el mando de Jimena Rojas, cosechó su primer triunfo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Las anotadoras del duelo fueron: Ana Sofía Vásquez al minuto 4 y Estrella Landa al 54’ y 80’.

Una vez terminado el partido, el equipo juvenil mexicano rompió concentración tras una semana de arduo trabajo en el CAR.

A lo largo de la semana el equipo mexicano Sub 17 Femenil realizó trabajo de cancha, interescuadras, partido de preparación, charlas de crecimiento personal y nutrición.

Ahora la jovencita salmantina tendrá unos días de descanso previo a presentarse a pretemporada del Club Tigres para el Torneo Clausura 2023.

Al respecto la estratega nacional comentó, “me encuentro muy feliz de estar aquí, trabajando con estos equipos (Sub 15 y Sub 17), desde ya enfocada en los objetivos que nos hemos planteado. Nuestro enfoque será trabajar en la formación de las jugadoras mexicanas juveniles, nuestra idea es traer a las mejores jugadoras, no solo con las que se encuentren en México, sino a nivel internacional”.

“El objetivo es desarrollarlas de manera integral, no solo potenciando su nivel futbolístico, sino promoviendo su desarrollo personal. Sabemos que estas niñas son una gran inspiración para la niñez mexicana y para nosotros es muy importante trabajar de una gran manera, ya que ellas nos permiten empoderar a las niñas, con el fin de que ellas sigan soñando y sean quienes quieren ser en el futuro. Nuestro trabajo será trabajar a consciencia y en favor del fútbol mexicano (sic)”.

La nueva entrenadora fue jugadora durante 13 años, en los cuales obtuvo tres campeonatos nacionales de la primera división de la liga costarricense y representó a la Selección Femenil de Costa Rica Sub-19 y mayor.