Salmantina entre las 25 jóvenes promesas del futbol femenil a nivel mundial

De acuerdo a análisis realizado a nivel internacional y compartido por la Liga MX Femenil, la jovencita guanajuatense oriunda de Salamanca, Alice Fernanda Soto Gallegos, ha comenzado a posicionarse en las grandes esferas del futbol a nivel mundial al ser incluida en lista de las 25 jóvenes promesas del futbol femenil.

La inclusión de la jugadora salmantina en selecta lista de jóvenes promesas del futbol femenil (nacidas a partir del primero de enero de 2004) a nivel internacional fue dada a conocer días previos al aniversario de vida número 17 de Alice Soto

Al respecto Francisco Soto, papá de la jugadora del Club Pachuca comentó, “estamos orgullosos y felices, es el camino platicado con ella, poco a poco estos logros se van dando, son una motivación extra para ella”.

A ello agregó, “en víspera a su cumpleaños (26 de Marzo) tuvimos la oportunidad de platicar, nos dijo sentirse feliz y motivada, sin embargo, ella quiere meterse entre las primeras diez de esa lista (sic)”.

La lista de las 25 mejores jóvenes promesas del futbol femenil a nivel mundial está conformada por jugadoras como Aline Gomes (Ferroviaria), Julia Bartel (Barcelona), Chiara Beccari, Haley Bugeja (Orlando Pride), Linda Caicedo (Real Madrid), Dudhina (Sao Paulo), Airine Fontaine (FC Fleury 91), Aoba Funjino (Tokyo Verdy Beleza), Signe Gaupset (Brann), Maika Hamano, Jhonson, Wieke Kaptien (Twente), Franziska Kett (Bayer Múnich), Marget Kunihira (Kampala Queens), Fiona Liaigre (Bordeaux), Vicky López (Barcelona), Andrea Medina (Atlético de Madrid), Olivia Moultrie (Portland Thorns), Monique Ngock (Reims), Gabriela Rodríguez (América de Cali), Flourish Sebastiane (Bayelsa Queens), Jaedyn Shaw (San Diego Wave), Alice Soto (Pachuca), Bea Sprung (Rosengard) y Alyssa Thompson (Angel City).

De acuerdo a la Liga MX Femenil, la jovencita salmantina ha venido ganando experiencia al encontrarse trabajando al lado de futbolistas históricas como Mónica Ocampo, Charlyn Corral y, desde el torneo pasado, Jennifer Hermoso.

“Ha hecho de su proceso aún más enriquecedor para distinguir en selecciones menores no solo por su talento, sino también, por el liderazgo que le ha permitido portar últimamente el gafete de capitán”, detalla la Liga MX Femenil.

Así también destaca, “con un camino por delante, tanto en la Liga MX Femenil como cuando ha tenido que portar los colores del Tricolor, no cabe duda que su talento le permitirá seguir escalando a los más grandes escenarios, así como su dedicación el mantenerse en constante crecimiento tanto en lo personal como en lo profesional (sic)”.

En su aún muy joven trayectoria deportiva, Alice Soto, con su club Pachuca, ha sido subcampeona de la Liga MX Femenil del Torneo Clausura 2022.

A nivel de Selección Nacional, ha sido campeona invicta en Copa Internacional Dallas Girls 2019 con la categoría Sub – 15, campeona dentro del Torneo Gradisca D Izonzo 2022 celebrado en Italia, subcampeona de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF 2022 realizado en República Dominicana, subcampeona de la Womens Revelations Cup 2022 con sede León, Guanajuato, mundialista Sub 20 en Costa Rica y Sub 17 en la India.

Alice Soto, considerada la futbolista más chica de edad en ser registrada como jugadora profesional en la historia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con 12 años dos meses de edad y jugadora más joven en anotar en la historia de la Liga MX Femenil con 15 años dos días de edad.

En días pasados, Alice Soto, celebró su aniversario de vida número 17, lo hizo acompañada de sus familiares y fans quienes desde las gradas del estadio Hidalgo le apoyaron para el partido de la jornada 11 donde las Tuzas golearon siete anotaciones por dos al Tijuana, enfrentamiento donde la jugadora salmantina participó en cuatro de las siete anotaciones del equipo de casa, además de realizar dos disparos directos que sacó la portera.

Con el Club Pachuca, Alice Soto, se encuentra disputando su noveno torneo, en el presente Clausura 2023, ha registrado 538 minutos de juego, superando con ello su mayor cantidad de minutos jugados que tenía en 472; dentro de esta justa ha marcado dos goles de los seis que ha registrado desde su incorporación al Club de la Bella Airosa, uno de ellos con el equipo Sub 18, además de tener una asistencia de gol en el presente certamen.

A nivel de Selección Nacional se avecina su tercera concentración del año en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con la categoría Sub 20 femenil y segunda de preparación para el campeonato de la CONCACAF, enfrentarán en partido de preparación a la Selección de Uruguay.

Y es que la Selección Nacional de México, disputará el campeonato o eliminatoria mundialista de la CONCACAF Sub 20 Femenil del 24 de Mayo al 3 de Junio en República Dominicana.