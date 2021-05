Salmantina en Top 3 del Mr. México Juvenil y Veteranos 2021

Contenta y orgullosa se encuentra la deportista salmantina Daniela Guadalupe Hernández León luego de conseguir en la categoría Bikini Fitness Principiantes hasta 1.55 dentro del Mr. México Juvenil y Veteranos 2021.

Daniela Guadalupe Hernández León de 25 años de edad práctica el Físicoconstructivismo y Fitness y hasta el momento lleva dos competencias dentro de este deporte, la primera fue en el Mr. Gto Juvenil y Veteranos en Silao, Guanajuato donde obtuvo el 2do lugar a nivel estatal en la categoría Bikini Fitness Principiantes Abierta Única el día 11 de abril y mi segunda participación recientemente en el Mr. México Juvenil y Veteranos donde quedó en tercer lugar a nivel nacional en la categoría Bikini Fitness Principiantes hasta 1.55.

Al respecto comenta, “es un evento de los más importantes en México, donde hay mucho nivel en cada uno de los competidores, te das cuenta de la emoción y los nervios que hay en cada uno de ellos. Todos y todas pasamos por todo un proceso para llegar ahí y damos lo mejor de nosotros, me siento muy contenta con mi resultado, para ser mi primera competencia a nivel nacional y quedar en el top tres me llena de orgullo pero sé que puedo llegar más lejos y mejorar en mis fallos”.

Con respecto a sus inicios dentro de este deporte señala, “empecé a ir al gimnasio después de concluir mi carrera universitaria, aproximadamente en agosto del 2018, la verdad no era muy constante al principio, con el paso del tiempo comencé a ver cambios y de esa manera cada día me motivaba para ir a entrenar y dedicarme ese tiempo a mí”.

A ello agrega, “el entrenamiento de pesas se volvió un estilo de vida y desde a finales del 2019 me entró esa espinita de atreverme a competir con el objetivo de ver hasta dónde podía llegar, sin embargo, dudaba mucho de mi capacidad, de poder lograr un físico de competencia”.

Enfatiza, “con el inicio de la pandemia me empecé a descuidar mucho, aproximadamente subí 10 kilos en el 2020, entonces me decidí iniciar mi preparación en junio del mismo año para demostrarme de que soy capaz y dejar malos hábitos. Fueron casi nueve meses de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, confieso que no fue fácil porque no es solo el trabajo físico, también es trabajo mental. Hoy puedo decir que todo valió la pena, este deporte se volvió parte de mí y me encanta más de lo que creí (zic)”.

Ahora, tiene en puerta el Mr. Salamanca 2021 donde asistirá en compañía de su coach Isaac Rodríguez, “aún estamos revisando a que otros eventos estaremos asistiendo, pero cerraré con broche de oro en el próximo nacional de este año”.

El Mr. Salamanca 2021, se realizará en el Gimnasio Salamanca 400 de la Unidad Deportiva Sur “Luis H Ducoing”. Las categorías Infantil Única hasta 17 años, Principiantes Local, Principiantes Abierta, Novatos Única, Veteranos Única, Mens Physique Única, Classic Psyque Única, Fitnees Bikini A y B, así como Bikini Wellnes A y B. Los premios serán para los tres primeros lugares de cada categoría, Absoluto Físico Varonil, Absoluto Bikini Wellnes y Absoluto Fitnees Bikini.