Salmantina consigue bronce en Juegos CONADE de Levantamiento de Pesas

Por segundos juegos Nacional CONADE consecutivos, la atleta salmantina de la comunidad de Valtierrilla, Tania Dalila Hernández Delgado, categoría Sub 17, sube al podio tras colgarse medalla de bronce en la división +81 kg.

Con el objetivo personal de volver a subir al podio dentro de la máxima justa deportiva nacional y con ello comenzar a trabajar en un llamado a Selección Nacional Sub – 17, la atleta salmantina encaró esta justa deportiva nacional con sede Hermosillo, Sonora.

El pronóstico a su favor lo cumplió, sin embargo, no del todo la meta de superar las dos medallas de plata y la presea de bronce obtenida el año pasado dentro de los Juegos CONADE realizados en Monterrey, Nuevo León.

“Desde el año pasado me encuentro dentro del proceso de entrar a la Selección Nacional, estos son mis segundos juegos nacionales CONADE, la meta era agarrar mejorares lugares que los obtenidos el año pasado e ir por el oro, voy a seguir trabajando porque me gustaría un día ser parte de la Selección Nacional y representar a México en campeonatos panamericanos y porque no dentro de un mundial”, comentó Tania Dalila Hernández.

Dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022, la atleta salmantina en la categoría Sub 17 división +81 kilogramos registró 81 kg (arranque) donde gana la medalla de bronce, 100 kg (envión) cuarto lugar y 181 kg (totales) cuarto lugar.

Tania Dalila Hernández comenzó a practicar este deporte hace tres años, empezó con técnica y físico, poco a poco con el apoyo de su entrenador Juan Manuel Zavala y su familia fue avanzando, hasta lograr levantar pesos ya grandes.

“Me encuentro contenta por estar nuevamente en el podio, una vez más ha sido una experiencia bonita porque antes de comenzar a practicar este deporte nunca me había imaginado que estaría compitiendo en Levantamiento de Pesas, estoy orgullosa por ello”.

Y es que fue la curiosidad lo que adentró a Tania Dalila Hernández en este deporte, “antes únicamente hacía puro ejercicio en general, me llamó la atención al ver un grupo de personas haciendo pesas en el gimnasio, por curiosidad me acerqué y me quedé”.

Ahora Tania Hernández no solo ha ganado por segunda ocasión medalla en Juegos Nacionales CONADE, sino además en ella ha surgido una nueva inquietud, ser seleccionada nacional al igual que su paisano, Juan Pablo Mendoza, medallista en campeonato mundial juvenil 2022.