Salmantina campeona Nacional Universitaria 2024, va por oro a Juegos CONADE

La halterista salmantina, Tania Dalila Hernández Delgado, campeona nacional universitaria 2024, se encuentra teniendo un ciclo deportivo de ensueño dentro de la disciplina Levantamiento de Pesas, la meta es clasificarse al mundial Sub 20 de la disciplina a celebrarse este mismo año en España.

Tania Hernández, recientemente en su debut dentro de la Universiada Nacional obtuvo el campeonato tras conseguir medalla de plata en arranque, medalla de plata en envión y medalla de oro en totales.

La deportista salmantina actualmente estudia en línea la carrera en Dirección de Cultura y Deporte como alumna del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), “muy contenta porque para ser mi primer nacional universitario me fue muy bien, al principio me sentía nerviosa al ser mi primera participación a este nivel y primera vez representando al ITSON, competí muy bien y se dio este buen resultado, me han felicitados los maestros y compañeros por el lugar obtenido, quedamos en top tres de la Universiada Nacional (sic)”.

A ello agregó, “estoy muy contenta y feliz porque se están demostrado los sacrificios realizados durante todo el año, siempre he contado con el apoyo de mi entrenador, me ha estado alentando para que siga adelante, desde que inicie hasta donde voy ahorita siempre agradecida con él, no ha dejado de confiar en mí y estarme apoyando en todo momento, me dice que crea en mí y en todo lo que soy capaz y aquí estamos, demostrando que en Valtierrilla se forjan campeones”.

Actualmente la jovencita salmantina se está preparando para representar a Guanajuato dentro de los Juego CONADE 2024 de Levantamiento de Pesas a celebrarse en Campeche.

Deportes Salamanca luce fuerte en levantamiento de pesas; van por medallas a Juegos CONADE

Dentro de los Juegos CONADE ha sido dos veces medallista de bronce y una vez se ha colgado la presea de plata.

Así también ha ganado tres medallas de oro (arranque, envión y totales) dentro del campeonato nacional Sub 20 Femenil 2023, además de ser campeona absoluta del Torneo del Pavo de Levantamiento de Pesas 2023.

Este año luego de figurar en estatal y clasificatorio nacional a Juegos CONADE 2024, dio la campanada en nacional universitario 2024, ahora va por la medalla de oro a la máxima justa deportiva nacional, “este año se ha trabajo fuerte todo el macrociclo, vamos a pelar la medalla de oro en Campeche, se ha entrenado fuerte y sacrificado mucho con la ayuda de mi entrenador, nutrióloga y fisioterapeuta, con la ayuda de Dios se estaremos peleando el lugar que se tiene pronosticado, estoy muy emocionada porque voy a luchar por lo que se ha trabajado todo el año”.

Así también comentó que tras conseguir buenos resultados dentro del nacional universitario se vinieron las becas económicas que le permiten solventar gastos para su entrenamiento y estudios, “me encuentro estudiando una carrera que me motiva y me ayuda en mi preparación deportiva, es una muy buena carrera, está muy bien organizada, la recomiendo, el aprendizaje es muy bueno, estoy muy contenta y agradecida por todo esto”.

Enfatizó, “los entrenadores del ITSON me han dicho que traigo un nivel alto, me han visto entrenar y competir, así es que vamos a pelear por todo lo que merecemos y por lo que se está trabajando”.

Para terminar comentó que la organización y ser responsable con sus actividades ha sido fundamental, del manera lo académico no intervenga con horarios de entrenamiento y competencia”.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe mencionar que dentro de Juegos Nacionales CONADE, la campeona universitaria nacional de Levantamiento de Pesas 2024, buscará realizar un buen papel a efecto pueda ser candidata a formar parte de la Selección Nacional Mexicana Sub 20 que competirá dentro del mundial de la categoría a celebrarse en España.