Salmantina campeona en Italia con Selección Nacional de México Sub – 18

Triunfo de dos goles por cero sobre el representativo nacional de la India aunado a combinación de resultado registrado entre Italia y Chile, permiten a la Selección Nacional de México Femenil Sub – 18 consagrarse campeón de la sexta edición del Torneo Gradisca D Izonzo disputado en la península del continente Europeo.

El Torneo se desarrolló del 22 al 26 de Junio con la participación de la Selección Nacional de Italia, India, Chile y México, todos ellos clasificados al mundial de la categoría a celebrarse este año en el continente asiático.

El juego contra la Selección Nacional anfitriona del mundial 2022 de Futbol Sub – 18 Femenil se definió a favor de México gracias a la anotación de Montserrat Saldívar (13`) y Alice Soto al (87`).

La primera anotación del partido se registra en jugada individual de la jugadora mexicana quien tras un primer intento aprovecha que el balón queda suelto para empujar la de “gajos” al fondo de la red.

El segundo gol del partido fue una joya de anotación de la jovencita salmantina Alice Soto del Club Pachuca que tras recibir un pase de cabeza retrasado conduce sobre los linderos del área grande y desde ahí la prende con zurdazo cruzado, inalcanzable para la portera.

Con este triunfo México llegó a siete puntos con los cuales consigue coronarse campeón del cuadrangular de preparación para el mundial.

Durante su participación en el certamen, la selección que comanda la estratega nacional Ana Laura Galindo marcó siete goles y recibió dos luego de empatar a un gol Chile, superar cuatro a uno al anfitrión Italia y ganar dos a cero a la India.

Dentro de este torneo, Alice Soto marcó dos goles, uno ante Italia y otro contra la India, además de otorgar dos asistencias de anotación.

De esta manera Alice Soto gana su segundo torneo a nivel de Selección Nacional, anteriormente lo había hecho con México Sub – 15 Femenil dentro del Torneo Copa Dallas 2019 celebrado en E.E.U.U, ahora con México Sub – 18 Femenil en Torneo Gradisca D Izonzo. Además de ser subcampeona con México de la eliminatoria mundialista Sub – 18 Femenil de la CONCACAF.

Los rivales que tendrá México Sub – 18 Femenil dentro de la fase de grupos del mundial de la India 2022 a celebrarse en el mes de Octubre serán los representativos nacionales de España, Colombia y China, todos ellos dentro del grupo “C”.

El grupo A se encuentra conformado por el anfitrión India, Estados Unidos, Marruecos y Brasil. En el grupo B por Alemania, Nigeria, Chile y Nueva Zelanda. Y en el grupo D se encuentra Japón, Tanzania, Canadá y Francia.