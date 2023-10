Salmantina busca ganarse un lugar en Liga Mexicana de Softbol Profesional

Salamanca; Gto. Con la esperanza e ilusión de ganarse un lugar dentro de la primera Liga Mexicana de Softbol Profesional, la jovencita salmantina, María del Carmen Ledezma Escoto se prepara para ir a prueba para ir en el mes de Noviembre a la Ciudad de México junto con otras diez guanajuatenses detectadas por la Asociación de Softbol del estado.

Al respecto María del Carmen Ledezma señala, “mi entrenador tiene mucha confianza en mí, me cree capaz de poder ganarme un lugar en las pruebas por mis capacidades que he estado demostrando conforme el tiempo”.

A ello agregó, “la Asociación Guanajuatense de Softbol fue quien me eligió junto con otras nueve jugadoras del estado para ir a prueba, la categoría es libre, actualmente hay seleccionadas nacionales entre 19 y 29 años”.

Enfatizo, “estaremos a prueba para poder calificar y tener parámetros que estén a ese nivel, para ello me estoy preparando con el equipo multidisciplinario deportivo de Novaria e incluso estoy visitando también la cámara hiperbárica, me está dando mejoras en cuestión de mis parámetros a la hora de lanzar, andaba tirando 54 millas, ahorita ya estoy entre 60 y 63 millas ”.

Inspirada en lo logrado dentro del softbol amateur, ahora busca brincar al softbol profesional.

La primera temporada de la Liga Mexicana de Softbol contará con seis equipos (Bravos de León, Diablos Rojos del México, Las Águilas de Veracruz, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Sultanes de Monterrey), arrancará actividad en el mes de Enero del 2024.

María del Carmen Ledezma, comenzó a jugar softbol en el año 2020, justo en pandemia, “me preparé durante ese tiempo y comencé a jugar a manera de competencia en el 2021, tengo muy poco dentro de este deporte, aunque a los catorce años de edad intenté formar parte de este deporte, sin embargo, no me juntaban y en ese momento perdí el interés, sin embargo, ha sido mi mamá quien me ha animado y poyado para que ahora esté buscando formar parte de un club profesional de softbol”.

A decir de María del Carmen Ledezma su gusto por el softbol surge precisamente por su mamá, “un domingo cualquiera mi mamá se detuvo en el carro afuera del campo y me comenzó a compartir sus experiencias dentro de este deporte cuando lo jugaba, al entrar y ver más jugadoras me movió a querer jugar el Softbol, sin embargo, me desanimó el hecho que no me juntarán y comencé en aquel entonces a practicar el basquetbol, desde hace tres años regresé una vez más gracias a mi mamá”

Dentro del softbol amateur, María del Carmen Ledezma, ha jugado en el equipo Grandes Talentos (tercer lugar categoría b) y Yankes (subcampeona categoría b) de la Liga de Softbol Petrolera Femenil.

Así también ha sido parte del equipo Cleveland dentro de la Liga Municipal de Softbol donde incluso poco antes de comenzar la temporada participó en el Derby de cuadrangulares mismo que logra ganar con home rum dado por el mero centro del campo (la distancia mas larga de un campo de softbol), y después de ello durante toda la liga se caracterizó por sus hits.

Así también, ha sido seleccionada estatal, ha competido en dos ocasiones dentro de nacional de 25 y menores, así como en dos ocasiones dentro del campeonato de segunda fuerza de softbol.

En el campeonato de segunda fuerza con selección de Guanajuato, jugando en la posición de segunda base obtiene el segundo lugar, jugando la final contra Baja California Sur, “quedamos uno a cero, Baja California nos sacó un home rum, jugadoras que entraban a embazarse no salían, estábamos muy conectadas para llegar a ganar, sin embargo, regresamos con el segundo lugar”.

Así también se ha viso inmiscuida dentro del béisbol amateur con participación dentro de la Liga Vallense e incluso ha competido representando a Guanajuato dentro de la primera copa angelopolitana en Puebla, “me tocó jugar el ultimo día en el estadio profesional de los Pericos, en la última entrada me toca turno al bat y siendo ampo tan grande logara hacer contacto, estuvo a nada de sacar la pelota del campo, el aire me la movió y paso justo al lado del poste del filder izquierdo”.

De igual manera señaló, “estos destalles me inspiran, en el campo de softbol Corres Innes, me he volado la barda por arriba donde está la pizarra, es una distancia y altura considerable, todo esto me motiva y alienta a buscar quedar dentro de un club de Softbol profesional”.

Para terminar compartió, “en cuanto me enteré de la conformación de la primera Liga Mexicana de Softbol Profesional inmediatamente le dije a mi mamá que ahí quiero estar, posteriormente recibí la invitación de la Asociación Guanajuatense de Softbol, ahora estoy trabajando para irme a probar con toda la ilusión de quedar dentro de un club profesional”.