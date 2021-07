Salmantina brilla con luz propia en Selectivo Nacional Fitnees 2021

Con un formidable segundo lugar obtenido en Selectivo Nacional de Fisicoconstructivismo y Fitnees 2021, regresa Daniela Guadalupe Hernández, deportista guanajuatense oriunda de Salamanca.

El Campeonato nacional selectivo 2021 se realizó en la ciudad de Oaxtepec Morelos, instancia a la cual se clasificó luego de obtener el primer lugar a nivel estado en la categoría Bikini Novatas.

A tres meses de haber comenzado a competir dentro de esta disciplina deportiva, Daniela Hernández llegó en su mejor versión a este certamen nacional.

Al respecto comenta, “este segundo lugar representa para mí el trabajo de meses, cada sacrificio, cada entrenamiento, inversión de tiempo y dinero valió la pena, para mí es un orgullo representar a Guanajuato y quedar en segundo lugar a nivel nacional”.

Deportes Salmantina regresa por la puerta grande al Fisicoconstructivismo y Fitness A ello agrega, “el trabajo que presente en tarima considero ha sido de excelencia, presente mi mejor versión y disfrute al máximo cada segundo de la competencia”.

Así también destacó, “el nivel dentro de mi categoría fue muy bueno, cada una de las chicas presentó el producto de su trabajo y al igual que yo disfrutaron del momento”.

Además externó, “estoy orgullosa de todas las competidoras que representaron a su estado e independientemente del lugar obtenido considero que todas somos ganadoras al estar en un nacional”.

Para terminar señala, “este nuevo podio me reta a seguir con mis metas y a no darme por vencida para que el próximo año vuelva a representar a mi estado y me pueda traer el primer lugar".

Daniela Hernández, sigue brillando con luz propia, hace unos meses comenzó a competir y con ello a registrar logros en su palmarés deportivo, no ha sido fácil, sin embargo, gracias al trabajo físico y mental ha conseguido primeros lugares en su naciente trayectoria.

A la fecha ha conquistado un 2do lugar en categoría Bikini Fitness Principiantes Abierta Única en Mr. Guanajuato Juvenil y Veteranos 2021. Un tercer lugar a nivel nacional en categoría Bikini Fitness Principiantes hasta 1.55 en el Mr. México Juvenil y Veteranos 2021. Un segundo lugar en Bikini Fitness Clasificación B en Miss y Mr. Salamanca 2021. Un primer lugar en Miss y Mr. Coliseo 2021 en Bikini Fitness y Principiantes, además de ganar el Absoluto de Bikini. Un primer lugar en Bikini Novatas en Campeonato Selectivo Estatal 2021 y ahora segundo lugar Bikini en Campeonato Selectivo Nacional 2021.