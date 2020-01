Salmantina acude a Try Out para Selección Mexicana Sub 15 de Softbol

Contenta y con gran experiencia regresó la jovencita salmantina María Fernanda Pérez Aguayo del Try Out realizado para Selección Nacional Sub 15 de Softbol realizado en Nuevo León.

EL DATO: Su fuerte es el béisbol, sin embargo, está incursionando en softbol.

María Fernanda Pérez Aguayo entrena en el Club Nuevos Talentos de Softbol de Salamanca y además entrena béisbol en la comunidad de la Tinaja.





Foto: Cortesía | Softbol Guanajuato





Dentro del softbol se caracteriza por tener buen brazo y tiene buenas manos, además de tener gran capacidad de reacción, un rolling es efectivo es sus manos, es muy segura.

Como jugadora de softbol ha sido visualizada como short stop y tercera base, posiciones en las cuales ha sido pre visualizada por el Club Nuevos Talentos.

Gracias a gestiones realizadas por mencionado Club de Softbol tuvo la oportunidad de acudir a Try Out para Selección Nacional Mexicana Sub 15 que le ha dejado una gran experiencia y ver que realmente existe gran talento a nivel nacional.

Por el estado de Guanajuato acudieron dos jovencitas a realizar las pruebas, mismas que se encuentran a la espera de conocer los resultados para el siguiente filtro.





Foto: Cortesía | Softbol Guanajuato





Ha tenido poco contacto con el softbol, su fuerte ha sido el béisbol, sin embargo, ha desarrollado facultades y habilidades, nos ha dado la oportunidad de enfocarla y adentrarla en este deporte.

Manuel Rodríguez responsable del Club Nuevos Talentos





A ello agregó, “el siguiente Try Out va a ser en Febrero, esta primera participación que ha tenido le ha dejado una gran experiencia, le ha servido como motivación para poder seguir en este deporte donde no había tenido mucha opción de jugar, solo entrenar con nosotros, se viene la nueva temporada del softbol femenil petrolero en Salamanca donde jugará con el equipo Nuevos Talentos, tendrá mayor oportunidad de prepararse para en futuras concentraciones seguir tocando más puertas a nivel de selección nacional femenil de categorías menores”.