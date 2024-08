Salmantina a concentración rumbo a copa del mundo Sub 17 Femenil

Desde a inicio de semana concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se encuentra, la jovencita salmantina del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Natalia Muñoz González “Yaya” rumbo al mundial Sub 17 femenil a celebrarse del 16 de Octubre al tres de Noviembre del 2024 en República Dominicana.

La amazona salmantina estará concentrada hasta el 29 de Agosto bajo las batuta de la estratega nacional Jimena Rojas, en lo que es segunda convocatoria de la categoría tras haber conseguido este mismo año el boleto a la Copa del Mundo Sub 17.

El representativo nacional mexicano obtuvo el boleto a la Copa del mundo Sub 17 femenil tras quedarse con el subcampeonato del pre mundial de la Concacaf celebrado en las instalaciones de la FMF ubicadas en Toluca.

Natalia “Yaya” Muñoz juega como defensa y ha sido parte de la selección nacional Sub 15 Femenil y ahora Sub 17 Femenil que jugará la Copa del Mundo de República Dominicana.

Las Selecciones ante las cuales jugará el combinado tricolor Sub 17 femenil dentro de la fase de grupos será Corea del Norte, Kenia e Inglaterra.

Natalia “Yaya” Muñoz, recientemente marcó su primer gol del Torneo Apertura 2024 con Tigres Sub 19 y cuarta anotación como canterana amazona, anteriormente registró dos con el equipo Sub 18 en Torneo Clausura 2023 y uno con Sub 19 en liguilla del Torneo Clausura 2024.

La jugadora salmantina es considerada una jugadora con garra y valentía en cada juego defensivo, además de tener gol.

Y es que nivel de selección nacional también ha marcado gol, uno con Selección Sub 15 femenil durante gira realizada en San Pedro del Pinatar, Murcia España y otro con Sub 17 Femenil en juego de preparación ante el América Sub 18 Femenil.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Por lo pronto la jovencita amazona salmantina ha recibido nueva convocatoria a concentración donde buscará mantenerse en el gusto táctico y técnico de la estratega nacional rumbo a su primer mundial a nivel de selecciones menores.