Salamanca luce fuerte en levantamiento de pesas; van por medallas a Juegos CONADE

De cara a los Juegos CONADE 2024 de levantamiento de pesas, la delegación salmantina cuenta entre sus filas con cuartas fuertes para representar al estado de Guanajuato, el 50% de los competidores ha ganado medallas en ediciones anteriores, además de tener entre sus filas a dos mundialistas juveniles, el resto debutará dentro de la máxima justa deportiva nacional a celebrarse del siete al 13 de junio en la ciudad de Campeche.

Los 15 halteristas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla clasificados a Juegos CONADE 2024, dieron las marcas dentro del macro regional celebrado en Tepic, Nayarit.

Los competidores de la comunidad de Valtierrilla que representarán a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional es la mundialista y medallista de plata (doblete) en su debut registrado la edición anterior, Romina Nava Castillo (Sub 15) división 40kg; Ximena Zavala Zúñiga (Sub 15) división 76 kg, medallista de bronce (doblete) en su primera edición disputada el año anterior; así como los debutantes, Arely Vargas Contreras (Sub 15) 64 kg, Evelyn León Puente (Sub 15) 71 kg, Jessica Negrete Torres (Sub 15) +76kg, Santiago Hernández Guerrero (Sub 15) 49 kg, Antonio Tovar Miranda (Sub 15) 67 kg y Alejandro Vargas Gutiérrez (Sub 15) 73 kg.

Dentro de la categoría Sub 17 se encuentra Natalie Hernández Delgado en la división 76 kg y Ángela Vargas Gutiérrez 81 kg, ambas debutantes; así como el medallista de bronce (doblete) de la edición anterior, Ángel Silva León 89 kg y el medallista de bronce (triplete) de igual manera el año pasado, Saúl Hernández Mendoza, además de tener experiencia en diversos procesos.

En la categoría Sub 20 destaca la medallista de oro por segunda edición consecutiva (triplete de oro), Ana Paloma Nava Castillo 45 kg, además de ser medallista en sus primera Universidad Nacional al igual que Tania Dalila Hernández Delgado 87 kg, ganadora de una medalla de plata por tres ediciones consecutivas en Juegos CONADE.

Y como máximo exponente, el medallista mundialista, Pablo Medina Contreras 102 kg, con preseas de oro ganadas dentro de la máxima justa deportiva nacional, así como en campeonatos panamericanos de la disciplina.

Sin duda una delegación fuerte es la que tiene el municipio de Salamanca con este grupo de halteristas provenientes de la comunidad de Valtierrilla que buscarán una vez más poner en alto el nombre de Guanajuato.

Todos ellos, junto con su entrenador, Juan Manuel Zavala, a diario trabajan y se esfuerzan, el objetivo es transcender y disfrutar este deporte que tantas alegrías ha dado su comunidad y municipio.