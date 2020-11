Salamanca con equipo de 4ta y 5ta Nacional de Futbol

Salamanca; Gto.- Los integrantes del equipo TMR Fútbol Club se encuentran listos para arrancar temporada dentro de la 4ta y 5ta Nacional de Fútbol, Liga afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Al frente del proyecto se encuentran personas con experiencia dentro de este ámbito como es el caso del entrenador José Luis “El Loquito” Zuñiga quien ha sido Director Técnico de la Selección Nacional Sub 15 y Sub 15 del Club Pumas, como Director Deportivo, el jugador ex profesional David Pereira quien jugó por 17 años y en tres países distintos. Y como Asesor Deportivo, Javier Márquez, actual visor del Club Pachuca.

La directiva del equipo TMR Fútbol tiene tres meses trabajando en Salamanca y a la fecha tiene registrados un total de 50 jovencitos de este y otros municipios.

El proyecto es encabezado por Israel Marmolejo Arellano, Presidente del equipo TMR Fútbol Club y quien desde hace 12 años se ha enfocado a la representación y colocación de jugadores.

Al respecto comenta, “preocupado por la sociedad, en específico por los niños de Salamanca, se ha formado este equipo de fútbol formativo, se cuenta con un gran cuerpo técnico, único en la región; por muchos años como representación nos hemos dedicado a realizar visorias para equipos del futbol profesional a nivel nacional, ahora decidimos tener un equipo de 4ta y 5ta Nacional, de tal manera los niños y jóvenes tengan un espacio donde prepararse en vista a formar parte de un Club Profesional”.

Así también comentó, “El proyecto tiene tres meses en la localidad y este será nuestro primer año como TMR Salamanca Fútbol Club, integrado por jugadores entre 13 y 20 años de edad”.

Para terminar señaló, “el equipo TMR Salamanca dentro de la Liga de 4ta y 5ta Nacional forma parte de un grupo integrado por doce equipos y arranca temporada de visita este sábado ante Limoneros de Buenavista”.