Roy se gana la vida jugando fútbol pese a no tener una pierna

Roy Martínez, ex jugador de la Selección Mexicana de Fútbol de Amputados, dijo que durante los últimos seis años de su vida ha estado desempleado, ya que ha tenido falta de oportunidad laborales y por ello ha recurrido a su talento para dominar el balón en la vía pública para llevar sustento a su familia.

Manifestó que cuando tenía dos meses de edad le fue detectado un tumor en la pierna izquierda, por lo que los médicos pidieron que le fuera amputada para evitar poner en riesgo su vida, ya que el tumor podría expandirse por otras partes del cuerpo.

"Yo nací con los dos pies, pero a la edad de dos meses de nacido me detectan un tumor y por ende decidieron cortarme la pierna para salvar mi vida, soy de La Piedad y se me facilita ir y venir, vengo dos veces a la semana o una vez a la semana y me pongo en distintos puntos, me voy a Zamora y a lugares que me queden cerca, desde niño me gusta mucho lo que es el fútbol y hasta ahora cómo hace unos ocho años supe lo que era el fútbol de Amputados, la disciplina ahora se practica a nivel nacional”.



El futbolista es originario de La Piedad, Michoacán dijo que es padre de dos hijas, situación por la que pese a la falta de empleo ha buscado opciones para ganar dinero y mantener a su familia, Roy dijo que cotidianamente recorre ciudades del bajío del país como Irapuato, Celaya, León, La Piedad y otros municipios cercanos como Zamora.

Roy relató que ha representado a México en dos mundiales de fútbol de amputados y dijo que el primero fue en 2014 celebrado en Culiacán, Sinaloa y el segundo en 2018 en San Juan de los Lagos, Jalisco, sin embargo, dijo que su talento no ha sido suficiente para que se le abran oprtunidades de trabajo en las empresas, ya que ha sido discriminado por su discapacidad.

Manifestó que lleva seis años haciendo freestyle y refirió que ha sido la forma en la que ha logrado salir adelante junto a su familia, pues ha obtenido buenas remunaraciones de la ciudadanía quienes se han solidarizado con el, ya que han reconocido su talento para jugar fútbol aún y con la limitante de no tener una pierna.