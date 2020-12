Roberto Alvarado, talento salmantino a prueba de adversidades

En pleno ascenso de su carrera deportiva, Roberto Carlos “El Piojito” Alvarado Hernández, jugador salmantino del Club Cruz Azul, fue alcanzado por el Covid-19, quedando marginado de los primeros juegos del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, sin embargo, en base a trabajo y ganas de mejorar ha ido revirtiendo este mal momento que además alargó su inactividad luego de lesión sufrida en pretemporada.

El DATO

El mote del “Piojo” surge a petición de él mismo debido a su admiración por el jugador argentino Claudio López, a quien apodaban igual

Roberto “El Piojito” Alvarado no tuvo el comienzo de temporada esperado, lesión sufrida durante pretemporada realizada en Querétaro y luego tema del Covid-19, hizo palpable su ausencia en el cuadro titular, cuando en torneos anteriores había sido pieza fundamental.

La lesión sufrida en pretemporada lo privó de tener continuidad dentro de la Copa Por México, aunque sí tuvo oportunidad de jugar la final, manteniendo el club cementero la inercia del Torneo Clausura 2020 donde los números eran alentadores para su afición al encontrarse como líderes al momento de ser dado por terminado el Torneo Clausura 2020.

Un torneo donde el jugador salmantino fue el máximo pasador con cinco asistencias, además de marcar dos anotaciones.

Regresó a las canchas tras superar lesión y el tema de Covid-19.

En lo particular, el orgullo de Salamanca tuvo un nuevo desafío, el tema del Covid-19 que le hizo entrar en confinamiento preventivo y perderse primeras jornadas del Torneo Guard1anes (Apertura 2020). Decayó en ritmo y juego.

Al respecto, el mediocampista reconoció lo complicado que ha resultado este torneo debido a las situaciones que le han tocado vivir, lesión y el tema del Covid-19.

Y es que ambos aspectos mermaron su rendimiento con los celestes, cuando en torneos anteriores no se perdía un sólo partido en el once titular.

En ese sentido recuerda que “en la pretemporada me lesioné, luego de me dio Covid. Me ha costado mucho. Ahora me siento mejor, en lo futbolístico me faltaba ser atrevido. No quería estar en la situación de jugar mal, por eso a diario trabajo con todas las ganas de mejorar. Trabajo en recuperar la confianza, espero pronto estar en mi mejor versión (sic)”.

Durante el periodo de confinamiento recibió todo el apoyo de su esposa Dayana Gómez con quien aprovechó esos momentos para crear un canal de youtuber, convirtiéndose en toda una sensación en las redes sociales. En el canal del futbolista se llama “Yaya” y “Piojo” y consta de videos en donde muestran momentos de su vida diaria.

Al recibir alta médica, su esposa escribió en historia de Instagram, “un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y preservar a pesar de los obstáculos abrumadores. Te admiro mi amor, siempre de tu mano. Éxito en este regreso @piojo.13

Ante la falta de ritmo y juego, el jugador salmantino fue enviado al equipo Cruz Azul Sub 20. Escuadra con la cual anotó un golazo, sin embargo, sus participaciones intermitentes no le permitieron regresar de lleno al once inicial del primer equipo.

Conforme a pasado el tiempo, ha ido mejorando aspectos puntuales de su juego como el desborde y el trabajo físico, revirtiendo la situación gracias a sus ganas de mejorar y seguir aprendiendo.

En este sentido reconoció que convocatoria recibida el mes pasado a concentración con Selección Nacional Mexicana Mayor fue alentador para seguir recuperando su futbol.

Poco a poco a ido recuperando su nivel deportivo.

Sin embargo estos momentos no han sido las únicas pruebas que ha tenido en su vida, sino que desde su niñez ha enfrentado adversidades, una de ellas el problema de alcoholismo que tuvo su padre y que a él le toca vivir durante su infancia y adolescencia. Además de la escasez de dinero por la cual llegaron atravesar, por lo que su mamá tuvo que buscar la manera de apoyar a la economía del hogar para que él pudiera viajar diariamente a las fuerzas básicas de Club Celaya.

En septiembre del 2013 con 15 años de edad debuta en Liga de Ascenso en partido de liga entre Celaya y Tecos, desde ese momento entre liga y copa acumuló minutos de juego, ganando seguridad al grado de registrar nueve anotaciones. Así llamó la atención de varios equipos.

En sus inicios como jugador profesional del Celaya hizo dupla en el ataque con el inglés Redshawse quien sorprendido por las cualidades de Roberto “El Piojito” Alvarado, le pidió a su representante que le consiguiera una prueba Citizens.

Gracias a lo anterior, el cuadro inglés en colaboración con el Club Celaya apoyó a Roberto “El Piojito”Alvarado para que pudiera viajar a Manchester. Sin embargo, el no estar en compañía de sus padres y no tener 18 años de edad, le impidió quedarse en el club al ser estos requisitos una normativa de ese país. Días después enfrentó la misma situación con el Liecester City.

A pesar de no poder quedarse en alguno de los dos clubs por dichos motivos, el juvenil futbolista no se desanimó y aprovechó la experiencia vivida, además de incrementar su nivel de juego sobre el terreno de juego.

Para el verano del 2016 dio el brinco a primera división al ser transferido al Pachuca donde anotó un gol sin tener muchas oportunidades de jugar. Al año siguiente fichó para el Necaxa donde primero se mostró con anotaciones en fuerzas básicas y después fue llevado al primer equipo donde marcó dos anotaciones.

Recientemente anotó su primer gol en fases finales del máximo circuito del futbol mexicano.

Posteriormente llegó al Club Cruz Azul, escuadra con la cual actualmente tiene medio boleto “en la bolsa” para disputar la final del Torno Guard1anes 2020 de la Liga MX.

De refrendar la ventaja en el marcador, Roberto “El Piojito” Alvarado, estará disputando su décima final en los últimos cuatro años.

Recientemente Roberto Carlos “El Piojito” Alvarado Hernández no sólo anotó su primer gol en fases finales del máximo circuito del futbol mexicano y número 12 en la máxima división del futbol mexicano, sino además fue reconocido por la Liga MX como jugador del partido de la semifinal contra los Pumas.