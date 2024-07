Rinden honor a escuelita de futbol Xidoo de la década de los 70

Con participación registrada en Torneo Internacional de Futbol Base Infantil realizada en Lanzarote, España, bajo el nombre de Xidoo México se ha rendido honor a escuelita de Futbol Xidoo de la década de los 70 a cargo de Pedro Farfán Salgado, siendo ahora su hijo Ulises Farfán, quien hizo resurgir el legado de su padre junto con Francisco Miranda y Prosalde.

Al respecto Ulises Farfán se dijo orgulloso y muy ilusionado porque al momento de decidir participar dentro de este proceso usando el nombre de la escuelita que tuvo su papá en la década de los 70, jamás pensó que jugarían en España, experiencia imborrable.

A ello agregó,”regreso muy ilusionado de hacer mejor las cosas, no perdimos sino obtuvimos mucha experiencia, se aprende de cada uno de los rivales; debemos no perder piso porque fuimos a cumplir un sueño y competir, ambos aspectos se lograron, así que no queda más que seguir trabajando”.

En relación a participación registrada por el equipo recordó, “nosotros fuimos un equipo creado en tres meses, jamás pensamos estar allá, se ha aprendido de todo allá, desde el saludo antes de iniciar el juego hasta la competitividad en cada jugada y jamás dar la espalda (sic)”.

El equipo salmantino Xidoo logró clasificar al Torneo Internacional en la categoría 2012 – 2013 en calidad de campeón invicto.

En Lanzarote, España, el equipo Xidoo México jugó ante canteras de aquel país registrando importante roce internacional que les ha hecho conocer y ganar experiencia.