Revela “El Puma” Gigliotti que jugó la final con Covid-19

León, Guanajuato.- Emmanuel Gigliotti, que con dos goles encaminara a La Fiera hacia su octavo título en diciembre pasado frente a los Pumas, reveló a un medio argentino que la final de vuelta la disputó siendo positivo a Covid-19.

“Jugué la segunda final sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para la Argentina, me hago el PCR que me pedían en Argentina y me da positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, señaló al delantero en entrevista para TyC Sports.

Recordar que “El Puma” hizo el tanto del empate en el primer encuentro que se celebró en Ciudad Universitaria y para la vuelta en el Nou Camp puso en ventaja a la escuadra verdiblanca con un disparo cruzado que acabó doblándole la mano a Alfredo Talavera.

Cabe destacar que previo a esa final del Guard1anes 2020 y siguiendo los protocolos marcados por la Liga MX, ambos clubes realizaron pruebas para detectar Coronavirus a cada uno de sus jugadores, sin embargo, jamás se informó de que existiera alguien contagiado, ni siquiera en cuerpos técnicos o staff. Días mas tarde se supo que Nacho Ambriz había sido hospitalizado tras presentar una neumonía derivada del SARS-CoV-2.

Fueron hasta nueve elementos del plantel esmeralda los que en algún momento de la campaña anterior dieron positivo a Covid-19, se trató de: Chuy Godínez, Fernando Navarro, Nacho González, Nico Sosa, Armando León, Jean Meneses, William Tesillo, Rodolfo Cota y David “El Avión” Ramírez.

En el actual certamen, el Club León ha estado libre de contagios, no así varios de sus futbolistas en categorías inferiores.