Retoma pretemporada el equipo Petroleros Salamanca C FC

Luego de casi un mes de haber interrumpido la pretemporada, el equipo Petroleros Salamanca de la Liga Premier Serie A, regresó a los entrenamientos de cara al torneo Apertura 2024 programado para arrancar hasta el próximo día seis de Septiembre.

Al respecto el entrenador Andrés Garza comentó, “ya es tiempo de volver a los entrenamientos esperando conformar lo más rápido posible al equipo para que ya tengamos la certeza del plantel y poder seguir trabajando, al momento la plantilla se encentra conformada en un 80% por ciento, ahorita estamos en búsqueda de dos delanteros y un volante”.

En reanudación de la pretemporada y sin aun poder entrenar en el Estadio Olímpico de la Sección 24 por problemas administrativos, el equipo Petroleros Salamanca C FC entrenó como anteriormente lo venía haciendo, en una canchita de futbol uruguayo ubicada al poniente de la ciudad.

Al respecto Andrés Garza señaló, “ese tema no me corresponde a mi hablarlo, es un tema administrativo, quien tiene conocimiento al respecto es la gente que le corresponde atender esos aspectos, desde el punto de vista deportivo te puedo decir qué a final de cuentas, donde entrenemos es lo mismo, es una cancha. No me corresponde a mi responder, ni tramitar, ni meterme en ese tema”.

Con respecto a los refuerzos del equipo Petroleros Salamanca hasta el momento anunciados como es el caso del venezolano Jhansel Abreu, el irapuatense Giovanni Frisone y José Juan Rodríguez comentó, “nos llenaron el ojo y están dentro de las posibilidades de aportar en cuanto a su calidad, para poder competir de la mejor manera el próximo torneo”.

A ello agregó, “han estado entrenando como todos los demás, con la seriedad y la actitud de dar el máximo esfuerzo para seguir trabajando y competir el siguiente torneo de la mejor manera posible”.

En cuanto al tiempo que resta para el arranque de la temporada en lo que será formato de torneo corto por grupos y tres partidos intergrupales señaló, “estamos atrasados dos semanas en cuanto a entrenamientos, pero bueno creemos que el tiempo es suficiente para poder conformar al 100 por ciento al equipo y encarar de mejor manera el torneo”.

Destacó que en esta segunda etapa de la pretemporada van buscar amalgamar al equipo en una forma de juego que les permita competir de la mejor manera posible y poder estar peleando siempre los primeros lugares.

En cuanto a la sensación que ha dejado a él como entrenador la temporada anterior donde el equipo Petroleros de Salamanca en su regresó al futbol profesional quedó eliminado en fase de reclasificación destacó, “fue una buena temporada la que se hizo, llegamos hasta donde teníamos que llegar, hubiéramos querido llegar hasta la final, pero desgraciadamente no fue así, hay que prepararnos de la mejor manera para seguir trabajando y poder estar lo mejor posible en la competencia”.

Y es que Andrés Garza, terminó la temporada anterior como entrenador interino del equipo, esto luego de salida de Víctor Saavedra por mutuo acuerdo con la directiva.

Para lo que será el Torneo Apertura 2024 al frente del equipo estará Andrés Garza como entrenador, “el gallo” García como auxiliar y entrenador de porteros y Martín como preparador físico.

Con respecto al avance que registra la conformación del plantel comentó, “estamos todavía en un 80 por ciento, actualmente tenemos participando 28 jugadores, hay algunos que todavía están en la situación de visoria para ver si pueden manifestarse de modo que se puedan quedar en el equipo”.

Además subrayó, “los jugadores de la temporada pasada que ves ahorita con nosotros siguen firmes en el equipo y son unos cuantos quienes están en el tema de la visoria más los jovencitos que tomamos de la visoria que se hicieron en Salamanca antes de la Copa Guanajuato, con ellos estamos también trabajando para que se queden en el equipo y desarrollen el talento que tienen”.

Para terminar Andrés Garza recordó, “siempre he manifestado que en Salamanca hay mucho talento, a veces hacen falta proyectos como estos, para poderlos ayudar a potencializar el talento y poderlos catapultar al profesionalismo”.

De los jugadores de la temporada anterior que hasta el momento han sido confirmados como renovados por el equipo se encuentra el sinaloense Alexis Topete y el tapatío Diego Nuñez.

En la primera etapa de la pretemporada los Petroleros de Salamanca tuvieron la oportunidad de jugar el Torneo Guanajuato 200 Años de Grandeza donde perdieron contra Celaya de la Liga de Expansión y derrotaron de buena forma al equipo Irapuato de la Liga Premier Serie A.